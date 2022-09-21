人行廣州分行鼓勵推廣二手樓「帶押過戶」 料提振需求效果可期

樓市傳統旺季「金九銀十」已到來，各地出招刺激樓市需求。人民銀行廣州分行鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式，讓二手房交易環節更快更便捷。按揭貸款專家預計，接下來還會有更多城市跟進推出。在按揭貸款持續低迷的背景下，各銀行作為抵押權人也有意願配合執行，提振需求的效果值得期待。

專家：二手房「帶押過戶」有法律依據

據《廣州日報》，記者從銀行機構獨家獲悉，人民銀行廣州分行近日向轄內各中心支行及銀行機構發布關於鼓勵推廣二手房「帶押過戶」模式有關事宜的通知。

據了解，在原交易模式下，如果二手房有貸款未還清，多以先結清貸款再過戶。人民銀行廣州分行有關人員表示，與原交易模式相比，這可大幅縮短交易時間，降低交易成本，提升交易效率和便利度，有利於激發二手房市場交易活力。推廣二手房「帶押過戶」模式，可在盤活二手房交易的同時，間接加快新房去化，形成新建商品房市場和二手房市場之間的相互促進，更好地滿足剛性和改善性住房需求，促進房地產市場良性循環和健康發展。

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至於二手房「帶押過戶」的法律依據，廣州資深按揭貸款專家、大源按揭總經理鄭大源介紹，《中華人民共和國民法典》第四百零六條規定，抵押期間，抵押人可以轉讓抵押財產。當事人另有約定的，按照其約定。抵押財產轉讓的，抵押權不受影響。但因為該模式存在風險、以及需要跨行合作互認，多部門合作等，目前推行的力度不大，這也是金融監管部門發通知鼓勵推廣的原因。

人民銀行廣州分行也指出，針對跨行間二手房「帶押過戶」可能產生產權過戶後，銀行抵押權落空、交易最終未達成的風險，可引入公證或擔保等第三方機構，保障資金安全，防控業務風險。

多地支持二手房「帶押過戶」

有不願意透露姓名的房屋中介人士認為，推廣二手房「帶押過戶」模式，將有助於房屋買賣雙方手續辦理更快速更便捷。一旦有了「帶押過戶」，無需解押就可交易，會讓更多房主願意掛牌出售。而對於買房人來說，也不用再糾結到底要不要把自己的首付款給賣方來解押，安全性有保障。

除了廣州，海南省、江蘇南京、江蘇蘇州、雲南昆明、福建福州也支持或有限度支持二手房「帶押過戶」這一模式。

鄭大源預計，接下來還會有更多城市跟進推出。在按揭貸款持續低迷的背景下，各銀行作為抵押權人也有意願配合執行，提振房地產需求市場的效果值得期待。

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責任編輯：尹航

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