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雲南明確全省範圍內發放生育補貼 生二孩發2千元、三孩發5千元

社會熱點 16:37 2022/09/21

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雲南省委、省政府印發《關於優化生育政策促進人口長期均衡發展的實施方案》，明確提出2023年1月1日至2025年12月31日，對新出生並戶口登記在雲南的二孩、三孩分別發放2000元（人民幣，下同）、5000元的一次性生育補貼，並按年度發放800元育兒補助。

《方案》提出要積極有序實施三孩生育政策，目標到2025年，人口出生下降趨勢緩解，孕產婦死亡率、嬰幼兒死亡率分別控制在10/10萬、4‰以下。生育、養育、教育成本顯著降低，生育水平適當提高，出生人口性別比基本正常，人口數量、素質、結構逐步優化。

首個全省發放生育補貼的省份

《每日經濟新聞》報道，此前四川攀枝花、甘肅臨澤、湖南長沙、黑龍江大興安嶺等地已先後出台或擬出台發放生育補貼相關政策。例如長沙明確，對夫妻雙方共同依法生育三個及以上子女的本地戶籍家庭，三孩及以上每孩可享受一次性育兒補貼1萬元，市衛健委測算該補貼每年需投入約2000萬元。

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相比前述地區，雲南是三孩生育政策實施以來，首個明確在全省範圍內發放生育補貼的省份。

雲南或提前進入「未富先老」困境

統計數據顯示，2021年雲南全年出生人口44萬人，出生率為9.35‰；死亡人口38萬人，死亡率為8.12‰；自然增長率為1.23‰，均達到近10年最低水平。另截至2021年末，全省常住人口出現負增長，為4690萬人。

長遠來看，生育率持續降低，年輕人口比例減少，進而導致「底部老齡化」。雲南民族大學政治與公共管理學院豐慶、紅河學院商學院李麗在《雲南人口撫養比的影響因素分析》一文中分析，1999至2019年，雲南總人口撫養比由52.3%下降至38.7%，但少兒撫養比由41.91%下降至25%，老年人口撫養比由10.39%上升到13.7%。

與此同時，這20年間，雲南人均GDP與全國人均GDP的差距越來越大，2019年達到2.3萬元的最大差值。文章指出，照此進程發展下去，雲南很可能提前進入「未富先老」的困境。

責任編輯：易燕丹

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