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涉孫力軍團夥 山西前副省長劉新雲受賄濫權被判囚14年

國情動向 20:51 2022/09/21

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再多一名涉及「孫力軍政治團夥」的成員被判囚。河北省廊坊市中級人民法院周三（21日）公開宣判，山西省前副省長、省公安廳前廳長劉新雲涉受賄、濫用職權，兩項控罪分別判處12年和4年有期徒刑，決定執行14年有期徒刑，罰款100萬元（人民幣，下同）。

法院指，劉新雲在1998年至2021年，利用擔任山東省和山西省多個職務上的便利，以及本人職權、地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、子女入學、案件辦理等方面提供幫助，非法收受相關人員財物共計折合1,333萬多元。

此外，2018年3月至2021年4月，劉新雲在擔任山西省人民政府副省長、省公安廳廳長期間，違反有關法律法規和制度規定，違背信息化技術發展和項目建設規律，在山西省公安執法全流程智能管理平台等信息化項目建設過程中，濫用職權，致使公共財產、國家和人民利益遭受重大損失。

公安部原副部長孫力軍被控受賄6.46億元 當庭認罪

涉孫力軍案 前上海副市長龔道安、重慶副市長鄧恢林被判囚

除劉新雲外，涉及孫力軍政治團夥的上海市前副市長、市公安局前局長龔道安，以及重慶市前副市長、市公安局前局長鄧恢林，因受賄罪成，分別被判囚終身和15年有期徒刑。

根據官方通報，「孫力軍政治團夥」有7名成員，其餘尚未宣判的前幹部分別為孫力軍、江蘇省政法委前書記王立科、公安部前常務副部長傅政華，以及國家安全部前黨委委員劉彥平。

責任編輯：易燕丹

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