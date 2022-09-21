王毅見英外相 籲妥處分歧 恪守一中承諾

中國外長王毅周二（20日）在紐約出席聯合國大會期間會見英國新任外相祁湛明（James Cleverly），希望英新政府從戰略高度和長遠角度看待中國和中英關係，又籲英方恪守一中承諾，明確反台獨。

據外交部網站，王毅表示，今年是中英建立大使級外交關係50周年。面對當今世界複雜嚴峻挑戰，中英作為聯合國安理會常任理事國，應聚焦互惠合作，避免衝突對抗。中英關係要發展好，相互尊重是基礎，客觀認知是前提，妥處分歧是關鍵。希望英新政府從戰略高度和長遠角度看待中國和中英關係，與中方相向而行，平等相待，排除干擾，互利合作，推動中英關係沿着正確軌道發展。

英方願同中方保持開放對話交流

祁湛明表示，中國是有全球影響的大國，肩負重要責任，在聯合國發揮重要作用。英方致力於同中國建立互利有效的關係，助力各自實現增長，促進和平安全，使雙方人民受益。英方讚賞中國取得的巨大脫貧成就，在當前充滿挑戰的時期，兩國應着眼人類未來，聚焦應對共同挑戰，加強氣變、減貧等各領域合作。英方願同中方保持開放對話交流，為雙方下步合作創造條件。

王毅表示，英國曾長期走在西方國家同中國交往的前列。雙方應以兩國建交50周年為契機，回顧總結過去50年經驗教訓，推進中英關係健康穩定發展。中國堅定不移奉行獨立自主的和平外交政策，致力於同所有國家建立發展良好關係。中國倡導踐行真正的多邊主義，堅持互利共贏的開放戰略，願同各國分享市場機遇，實現共同繁榮。中方願同英方相互尊重，坦誠對話，增進相互了解。雙方應維護兩國關係的政治基礎，推動雙邊關係向前發展。英方應恪守一中承諾，明確反對「台獨」。

英方在台灣問題上立場沒變

祁湛明表示英方在台灣問題上的立場沒有改變。

祁湛明還介紹了英方對烏克蘭危機的看法。王毅表示，中方的立場一以貫之，我們從一開始就致力於勸和促談，支持一切有利於實現和平的努力。當務之急是停火止戰，防止局勢輪番升級，共同應對危機外溢的負面影響。

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責任編輯：袁瑋婧