台灣「0+7」檢疫新制下月13日上路 入境總量調升至每週6萬人次（更新版）

台灣宣布分階段放寬入境限制措施，第一階段將提升入境總量至每週6萬人次；檢疫「0+7」新安排預計10月13日起實施，屬第二階段開放。屆時入境者免家居隔離，並取消出入境旅行團的限制。

台灣行政院長蘇貞昌表示，在本月29日起的首階段放寬，每周入境人次上限將由5萬人增至6萬，全面恢復免簽。另取消在機場向入境人士採集深喉唾液、進行核酸檢測的規定，改為發放四劑快測試劑；實施3天檢疫及4天自主防疫、處所為1人1室的安排，並於入境日及第3天檢疫期滿時快測。

在第一階段措施實施一星期後，當局會視乎情況將每周入境人次上限進一步放寬至15萬人次，計劃於10月13日正式實施「0+7」，屆時入境者免家居隔離，入境無症狀可搭乘公共交通工具，同時開放免簽證國家入境、取消觀光禁團令等。

另外，疫情指揮中心指揮官王必勝早前表示，未來會分階段解除口罩令，但相關措施將較晚實施，在捷運等人潮較多的密閉空間，預計仍要佩戴口罩。

台灣昨日新增4.6萬宗本土個案，較上周三減少6%。疫情指揮中心表示，不排除本輪疫情已在上周到達高峰，但仍要至少觀察多1至2星期。

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責任編輯：易燕丹

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