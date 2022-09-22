中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）

中國國務委員兼外長王毅於21日在聯合國大會舉行期間與俄羅斯外交部長拉夫羅夫會面。王毅表示，俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮重要作用，無人可剝奪俄羅斯有關權利。

*13:43更新中國外交部官方新聞稿

中國外交部稱，雙方就烏克蘭問題交換了意見。王毅強調，中方將繼續秉持客觀公正立場，勸和促談，希望各方不放棄對話努力，堅持通過和談解決安全關切。拉夫羅夫闡明了俄方立場，強調安全不可分割，俄方仍願通過對話和談判解決問題。

據俄羅斯衛星通訊社報導，王毅形容拉夫羅夫是老朋友，並且兩人剛在烏茲別克撒馬罕才見過。

王毅表示，雖然聯合國位於美國，但聯合國本身屬於所有人。俄羅斯是聯合國安理會常任理事國，應繼續在聯合國發揮其重要作用。沒有人可以剝奪俄羅斯這一權利。

王毅稱，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平在上合組織峰會期間在撒馬罕會晤，討論了雙邊關係，並在許多問題上達成共識。

▲ 中俄外長王毅與拉夫羅夫

王毅見英外相 籲妥處分歧 恪守一中承諾

王毅闡述對美五個「確定性」：續加強中美經貿合作 願開展多邊協調

王毅表示，他願與拉夫羅夫合作，落實兩國領導人上次會晤時達成的決定。他指，新冠疫情尚未過去，世界舞台正在發生深刻變化，在當前情況下，兩國必須加強協調與合作，共同應對挑戰，促進全球安全倡議，使世界秩序更加公正。

拉夫羅夫說，中共二十大將在不久後召開，相信將就國家與社會的進一步發展達成積極共識，並將就中國如何按聯合國憲章原則，繼續推動在國際舞台建立民主及公平的規則，達成一致決定。

責任編輯：李冰琪