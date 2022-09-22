北京打造單車之城 五環內全部大路將設單車徑

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9月22日是世界無車日，內地官媒發佈消息，指出北京市會在國家「十四五」規劃時期，即2021至2025年間，在北京五環路以內12米以上道路，全部設立單車徑。北京還計劃，在市內打造近400公里濱水慢行系統，也就是在水邊的行人專用區。
央視新聞報道稱，記者從北京市交通委了解到，十四五時期，北京將打造特色騎行路線，五環內12米以上道路將全部施劃自行車道。
據悉十四五期間，北京五環以內路面寬度12米或以上道路全部施劃自行車道，在支路以上的機非混行（機動車、非機動車，即汽車和非汽車）道路全部增設自行車優先標識。
打造濱水慢行系統近400公里
與此同時，在十四五時期，北京還將打造濱水慢行系統396.8公里；建設連接奧林匹克森林公園至昌平十三陵水庫42公里綠道，以及建設多條河流的沿線步道、自行車道或自行車專用路。
北京又計劃，在中心城區和城市副中心，打造20條特色文旅騎行路線，串聯網紅景點，配套提供自行車驛站、遊玩導覽圖等服務。並結合北京郊區的風景文化走廊，打造20條特色鄉村騎行路線。
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責任編輯：連兆鋒