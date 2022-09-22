受賄1.17億元 前司法部長傅政華一審被判死緩

涉及公安部前副部長孫力軍政治團夥的司法部前部長傅政華，受賄、徇私枉法罪成，一審被判處死緩，緩刑二年期滿減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑和假釋。

吉林省長春市中級人民法院周四（22日）公開宣判傅政華受賄、徇私枉法一案，對傅政華以受賄罪判處死刑，緩期二年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，在其死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。另以徇私枉法罪判處傅政華14年有期徒刑，依法追繳其受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

經審理查明，傅政華在2005年至2021年，利用擔任北京市公安局副局長、局長，北京市委常委，公安部副部長，中央政法委員會委員，司法部部長及全國政協社會和法制委員會副主任等職務上的便利，以及職權或者地位形成的便利條件，為有關單位和個人在企業經營、職務調整、案件處理等方面提供幫助，本人直接或者通過其親屬非法收受財物，共計折合超過1.17億元人民幣。

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傅政華在2014年至2015年擔任北京市公安局局長期間，對其弟弟付衛華涉嫌嚴重犯罪問題線索隱瞞不報，不依法處置，致付衛華長期未被追訴。

長春市中級人民法院認為，傅政華受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，使國家和人民利益遭受特別重大損失，論罪應當判處死刑；其徇私枉法情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，亦應依法懲處，並與其所犯受賄罪並罰。

鑒於傅政華歸案後如實供述罪行，尚能認罪悔罪，積極退贓，提供其他重大案件線索經查證屬實，有重大立功表現，具有法定、酌定從輕處罰情節，對其判處死刑，可不立即執行。

責任編輯：易燕丹

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