美聯儲加息落地 在岸人民幣兌美元跌破7.09（更新版）

美聯儲加息落地，在岸及離岸人民幣兌美元均創逾27個月新低。在岸人民幣一度跌至7.0953；離岸人民幣兌美元失守7.1關口，日內跌超300個基點，續創2020年6月以來新低。

*18:00更新在岸人民幣收市

在岸人民幣兌美元官方收報7.0810，較上一交易日官方收盤價跌275點，較上日夜盤收盤跌333點。

中間價方面，中國外匯交易中心的數據顯示，人民幣兌美元中間價今日報6.9798，大幅調貶262個基點。

交易員指，隔夜美國聯儲局繼續大幅加息0.75厘，並釋放鷹派訊息，俄烏局勢進一步緊張亦增加避險需求，美元指數升至20年高位，非美貨幣全面受壓，短期人民幣料在7.1關口支持位。

彭博引述瑞穗銀行亞洲首席外匯策略師張建泰表示，中間價只能拖慢人民幣貶值節奏，如果要在中間價守住7，那麽2%波動區間代表貶值下限在7.14附近。這一波人民幣貶值主要是美元帶動；而如果離岸貶勢持續、在岸價格能夠企穩，套利交易也可以讓價差收窄。

京批美加息 令大量發展中國家吞下本幣貶值苦果

在北京，外交部發批評美國為解決自身通脹高企難題，美聯儲多輪大幅加息，美元迅速升值，導致全球36種貨幣至少貶值十分之一，令大量發展中國家被迫吞下本幣貶值，資金外逃，融資和償債成本攀升，輸入型通脹所導致的經濟衰退等苦果。無數家庭一夜致貧，讓本已復蘇乏力的世界經濟雪上加霜。

美聯儲加息前夕 在岸人民幣大跌逾400點子

人民幣匯價兩年多來首破7 對個人及股市有何影響？

責任編輯：李冰琪