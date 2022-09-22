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依賴俄羅斯教訓慘痛？德媒：德國面對中國還有更大難題

國情動向 15:05 2022/09/22

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依賴俄羅斯教訓慘痛？德媒：德國面對中國還有更大難題

歐洲罷用俄羅斯能源，歐洲最大經濟體德國尤其正為冬天頭痛。德國長期依賴俄羅斯天然氣，當地和整個西方都有聲音認為這應當作為慘痛教訓，德國和歐美因此也不應過份依賴中國。但德語媒體認為，相比是否過份依賴中國，德國現在真正的問題，是德國企業愈來愈無法和中國競爭。

德國之聲網站引述德國《商報》（Handelsblatt）社論稱，德國政府醞釀新的對華戰略，目標是降低對華經濟依賴，但是德中經貿關係的最緊迫問題，並非德國依賴中國。

文章稱，今年冬天，德國中小企會面臨歷史性現金流危機。新冠疫情期間，德企尚能將上漲成本轉嫁給消費者；現在德企計劃新一輪加價，但是客戶會否再一次接受則完全是未知數。

「這是因為，客戶如今有更多其他選擇：跨國貨輪運轉正在恢復正常，洲際運費正在下降，全球各大港口的擁堵問題已經緩解。這個問題就和亞洲有關了，尤其和中國有關。」

文章指出，歐洲的能源價格、原材料價格上漲，全面推高了歐洲的物價，中國卻依然具有廉價生產之優勢，化工、機械、鋼鐵等產品的銷售價格，往往低到當今歐洲競爭對手無法承受之水平；德國不論是中型企業還是大型跨國集團都在抱怨這一點，德國聯邦工業聯合會（BDI）近期也就此召開會議。

「德國政府認為中國是『體制對手』，這可能是正確的。但重要的是，中國工業正日益成為德國的經濟對手。為此，北京已經付出了多年努力。現在由於俄羅斯將大量石油和天然氣低價賣給中國，中國產業界更是受益。」

文章斷言，德國經濟核心正在潰爛，去工業化並非剛剛開始，德國工業生產早在2019年已陷入不景氣，過去幾十年織出一張囊括上遊產品、供貨商、制造商的經濟大網，如今正在撕裂。其他國家企業乘機填補缺口，這導致了愈來愈多德國產業，對歐洲以外國家產生了結構性依賴。

《商報》認為，德國政府正在醞釀的對華戰略，並不足以應對上述問題。德國如今也許應該學習一下亞洲的成功經驗：充滿創新能力的企業，以及作為根基的優秀教育體系、高效官僚系統、可靠基礎設施。

「德國還需要展開一場討論：與中國的技術合作是否已經不合時宜？比如：德國科學家協助中國的項目，德國幫助中國企業建立雙軌制職業教育體系，德國政府用發展援助資金資助中國的工業4.0項目。因為，我們正在用這些合作項目培養一個越來越強大的對手。」

另外，奧地利維也納《標準報》（Der Standard）刊登該國經濟學家Klaus Weyerstrass評論亦指出，歐洲要想擺脫依賴中國，首先還是要練好內功。

「對單一供貨方高度依賴的後果，歐洲人正在俄羅斯能源問題上痛楚地感受著。歐洲對華依賴則與對俄依賴有著本質不同：俄羅斯幾乎只供應天然氣，中國則還生產許多高科技產品。後者不僅僅對歐洲企業產業有著重要意義，也對能源轉型至關重要。」

文章舉例，在太陽能領域，短短10年間歐洲就陷入了對中國的極度依賴。10年前，德國還是光伏設備的全球領軍者，後來，中國企業卻在北京政府的支持下，迅速擴大了產能。與此同時，德國的太陽能發電補貼削減，導致境內市場崩潰。風能領域也發生了類似的事件。

文章認為，要緩解這樣的單方面高度依賴，歐洲需要讓其供應鏈變得多樣化，與此同時，為本土研發提供資助也有助於產業鏈回歸；這些舉措都需要歐洲層面的協同一致，需要一套中長期戰略。

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責任編輯：連兆鋒

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