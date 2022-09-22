北京藝考機構校長杜英哲被刑拘 網傳其15年來誘奸多名女學生

據「@平安北京」今天（22日）發布消息，針對網民舉報某藝考機構人員杜某某涉嫌違法犯罪的情況，警方經進一步調查取證，已將犯罪嫌疑人杜某某（男，40歲）依法刑事拘留，案件正在進一步偵辦中。

鳳凰網報導，9月19日，微博大V施子怡實名爆料稱，知名藝考機構「影路站台」的校長杜英哲15年來誘姦多名未成年女學生，還致17歲女生輟學生育。

施子怡稱，杜英哲是業內最知名編導類藝考機構——影路站台的校長，今年40歲，畢業於北京電影學院01級文學系本科，18級文學系碩士，是《小鯉魚歷險記》的編劇之一。

▲ 網傳照片

據施子怡描述，杜英哲07年正式成立藝考機構，至今15年，巔峰時期一屆有500名學生，每一屆都有很多女生受害，就其目前瞭解到的最早的受害人可以追溯到07文學系。他甚至私下和施子怡炫耀睡過上百名學生，「我就是電影界的教父」。

施子怡在爆料長文中寫道，杜英哲會對每個看中的女生進行肢體騷擾，在過程中發現她們軟弱、不敢反抗的話就繼續威逼利誘發生關係。他會看人下菜碟，能猥褻到什麼程度就到什麼程度，強吻、摟抱、撫摸都是常有的事。她們都是未成年的藝考生，十幾年來不知道多少人受害。

在考進北電後，有同班同學告訴施子怡，稱那一屆機構裡的藝考女生，基本都被杜英哲騷擾過，幾個膽小懦弱的在他的威逼利誘下和他發生了關係。其中有一個2003年的小女孩，17歲在機構被誘騙後懷孕，輟學，18歲那年生下了杜英哲的孩子。

值得一提的是，杜英哲的藝考學生趙韋弦日前也被曝涉嫌性騷擾。此前，有網友發文舉報北電導演趙韋弦，稱其誘騙30多位中學生並拍攝了大尺度視頻，還透露他曾向近200位女生索要私人帳號，疑似竊取個人私密照片。

▲ 杜英哲和其學生

杜英哲發聲道歉 但稱指控存在誇大和不實

9月21日，舉報人施子怡轉發了杜英哲第二次回應，他發聲道歉：「我先在這裡向被傷害過的人真誠的道歉，真的對不起。我已經完全社會性死亡，永遠不再可能從事任何教育、影視的工作，學歷也變為廢紙。」

杜英哲回應21位女性受害人對其的指控，稱存在誇大和不實，但不再反駁，做錯了就是做錯了，反駁也不能把100％社會性死亡變成99％。

▲ 杜英哲本人回應

杜英哲強調，他的「重口味教學」是利用人性中的惡讓藝考考生成績更好，但最終自己沒能控制住人性的惡，自己也被吞噬。又說他的初心不是壞的，教學中的投入也是真的，「me too」運動的初衷是不讓更多弱勢群體被傷害，而不是強化仇恨，甚至被濫用和洩私憤：「當然，我不是在推卸責任，如果被傷害的人認為我應被嚴懲，可向警方報案，我會配合調查。」

責任編輯：李冰琪