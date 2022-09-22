▲ 秦剛現身美國棒球賽開波 引來駐華大使伯恩斯這樣說

中美關係再次「小球轉動大球」，今次不是乒乓球而是棒球。中國駐美大使秦剛近日到訪聖路易斯紅雀隊（St. Louis Cardinals）場館，參與紅雀隊一場比賽的開波投球儀式。秦剛現身美國棒球場，引起身為棒球迷的美國駐華大使伯恩斯（Nicholas Burns）注意。伯恩斯在社交網向秦剛表示祝賀，並開玩笑稱希望秦剛為他自己支持的波士頓紅襪隊（Boston Red Sox）捧場。這也是秦剛和伯恩斯的首次社交網互動。

秦剛在美國時間9月15日，到訪有棒球之鄉之稱的密蘇里州聖路易斯市，出席聖路易斯、南京結為姐妹城市43周年紀念活動，並參加了紅雀隊在主場對戰辛辛那提紅人隊（Cincinnati Reds）的開球儀式。

南京與聖路易斯是中美1979年建交後，兩國第一對姐妹城市。秦剛開球也選擇穿上43號球衣，象徵兩座友好城市締結至今43年。

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秦剛在現場大屏幕直播和球迷注視下，走向投球手位置，站定、舉手、轉身、用力將棒球向對面的紅雀隊本壘捕手擲出，全場報以熱烈掌聲。

開球儀式是棒球比賽重要部分，主場球隊通常會邀請政治人物、名流或退役球員擔任嘉賓投球，為比賽揭開序幕，並提高球賽關注度。

秦剛在Twitter推文：「我作為開球嘉賓，在聖路易斯紅雀隊和辛辛那提紅人隊的棒球比賽中投出第一球，紀念南京和聖路易斯建立第一個中美友好城市43周年。同時，為兩個城市的第一對棒球運動員雕像揭幕。」

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美國駐華大使伯恩斯是個棒球迷。駐華大使館網站顯示，伯恩斯的個人簡介稱，他熱捧波士頓紅襪隊。

伯恩斯9月20日轉發秦剛推文，並寫道：「祝賀我的同行秦剛大使在聖路易斯投出第一球——這是美國一項偉大傳統。現在我希望他能公開宣佈他對波士頓紅襪的支持。」

伯恩斯這項「要求」引發了球迷網民的熱議。秦剛也在9月21日跟帖：「I CATCH IT（「我接到（球）了／「我收到了」一語雙關）！期待和你在一起去（波士頓）芬威球場看紅襪隊比賽」。

秦剛到訪聖路易斯當日，亦為紅雀隊場館外一座雕像揭牌。這座擊球手雕像，與2019年聖路易斯贈予南京的投球手雕像互為一組，體現了中美兩座城市的友誼。

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秦剛說，中美姐妹友城關係，數十年來兩國人民緊密地聯繫，密切交往加深了彼此了解和友誼，聖路易斯和南京在這方面樹立了典範；希望聖路易斯發揮自身獨特優勢，成為美國民眾通往中國的門戶，不斷增進經貿、教育、文化、人文等各領域對華交往合作，特別是讓兩國留學生等年輕人更多交往，讓中美民間友好煥發新的活力。

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責任編輯：連兆鋒