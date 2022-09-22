孫力軍案多一人獲刑 江蘇省委前常委王立科一審被判死緩

涉及公安部前副部長孫力軍案，江蘇省委原常委、政法委原書記王立科，一審被判死緩，緩刑期滿後減為終身監禁，不得減刑和假釋。

案件周四（22日）在吉林省長春市中級人民法院公開宣判。案情指，王立科在1993年至2020年，利用職務便利，為他人在企業經營、貸款辦理、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，受賄逾4.4億元（人民幣，下同）。

王立科另為謀求本人及他人職務晉升等不正當利益，先後多次向孫力軍等人行賄共計9,731萬多元。王立科明知婁河涉黑犯罪組織從事違法犯罪活動，充當該組織的「保護傘」，長期放任該組織實施違法犯罪活動，幫助該組織逃避查禁與打擊，並為該組織協調銀行貸款，致使其不斷發展壯大，嚴重破壞當地經濟、社會生活秩序；還利用職權為其本人及親屬、特定關係人等違法辦理多份虛假身份證件。

法院認為，王立科的行為已構成受賄罪、行賄罪、包庇、縱容黑社會性質組織罪、偽造身份證件罪，對其以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，在其緩刑期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。另追繳其受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

近期已有5名涉孫力軍案的前高官被判刑。此前被雙開及逮捕的國安部前黨委委員劉彥平，同樣被指參與孫的政治團夥。

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責任編輯：易燕丹

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