若大陸攻台將如何應對？美議員讓銀行巨頭表態 北京這樣回應

台灣問題的緊張程度延伸至中美金融領域。美國會議員周三（21日）向摩根大通、花旗等幾間頂級銀行施壓，要求它們在當前美中關係因台灣問題和中國人權紀錄日益緊張的情況下，與中國做生意時採取更強硬的立場。中國外交部促停止操弄涉台問題。

京：美方應恪守一中原則和中美三個聯合公報規定

在北京，外交部發言人趙立堅昨日（22日）在記者會上回應指，台灣問題始終是中美關係中最核心最敏感的問題。美方應該恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，切實將美國領導人不支持「台獨」的表態落到實處，停止操弄涉台問題。

據路透社報道，在美國國會眾議院金融委員會的聽證會上，共和黨議員呂特克邁耶（Blaine Luetkemeyer）向銀行的首席執行官們施壓，要求他們表態，假如中國大陸入侵台灣將如何應對。議員們還要求銀行巨頭們譴責中國的「侵犯人權行為」。美媒「美國之音」指出，這種做法與前不同，以往的聽證會往往只側重於住房和消費者保護等國內問題。

美國銀行（Bank of America）首席執行官莫伊尼漢（Brian Moynihan）說，「正如幾十年來所做的那樣，我們將遵循政府的指導與中國合作」，「如果他們改變立場，我們也將立即改變，就像我們在俄羅斯所做的那樣。」

銀行CEO：如屆時美政府要求減少或停止在華業務 將遵循

摩根大通（J.P.Morgan）首席執行官戴蒙（Jamie Dimon）和花旗集團（Citigroup）首席執行官弗雷澤（Jane Fraser）均表示，如果中國大陸入侵台灣，他們的銀行將遵循政府的指導。

弗雷澤說，「這是一個假設性的問題」，「我們很可能會減少在中國的存在。」花旗集團是1902年第一間在中國開設分號的美國銀行。作為其推動市場業務增長的一部分，該銀行去年申請了中國大陸的證券執照。

當共和黨籍眾議員古登（Lance Gooden）問及，弗雷澤是否會譴責「中國正在進行的侵犯人權行為」時，她猶豫了一下，說「譴責是一個很強的詞彙，」「看到這種情況，我們當然非常痛苦。」

摩根大通的戴蒙也警告說，美國必須與中國全球性銀行進行競爭，這些中國銀行在過去幾年中不斷擴大規模，成為世界上最大的銀行。戴蒙說：「我將盡我所能，確保我們與世界上最好的中國銀行進行競爭。對美國的未來來說，如同在其它所有領域一樣，美國保持其金融超強地位非常重要。」

報道引述分析指，如果銀行削減在中國的業務，美國或中國將不會有重大收益。然而，象徵意義更為重要，因為中國非常關注半導體等關鍵產品的貿易和進口脫鉤，因此對金融業的任何壓力都會向北京發出令人擔憂的信號。

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責任編輯：尹航

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