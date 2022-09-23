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內地逾40城下調二套房首付比例 部分地區樓市熱度回升

經濟脈搏 11:54 2022/09/23

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樓市進入傳統的「金九銀十」，天津、邢台、鄭州等超過40個城市降低二套房首付比例，部分地區置業咨詢量上升，不少置業人士考慮置換新房。專家分析，政策調整方向傾斜於改善型群體，預計未來會有更多城市跟進，鼓勵換房需求。

據諸葛找房數據研究中心不完全統計，截至9月16日，內地41個城市降低二套房首付比例，主要集中於二線及三四線城市。例如天津明確，居民家庭申請商業性個人住房貸款購買第二套住房，首付款比例最低為40%。邢台於發布公積金貸款新政，首套房、二套房首付比例均進行下調。

類似舉措未必能夠擴展到一線城市

《證券日報》引述中信證券首席經濟學家明明表示，目前放鬆二套房首付比例的城市普遍是地產銷售較弱，庫存較高的城市。預計未來有更多地產銷售壓力較大的城市會採取類似舉措，但未必能夠擴展到一線城市。

珠海樓市再鬆綁 首套房首付比例最低兩成

廣東多市下調首套房貸最低首付比例 最低調至20%

廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉指出，降低第二套房首付比例，目的是為了降低改善型需求入市的門檻，釋放換房需求，促進房屋流轉。未來還會有更多的城市鼓勵換房需求，因此在二套房購置政策上的優惠力度還會加大，包括利率降到規定的最低水準。

諸葛找房數據研究中心分析師關榮雪認為，各地降二套房首付較為謹慎，但對於改善群體的支持力度逐漸提升，將會與此前出台的房地產政策達到優化互補，促進市場良性健康發展，預計未來可能還會有更多城市跟進降首付政策。

料成交量上升 但熱度不及去年

天津某國有大行個貸部門工作人員表示，首付比例政策調整後，前來咨詢的客戶增多。另有不少置業人士表示，「首付降低可以緩解當下的資金壓力，會考慮置換新房。」

北京周邊多地房貸利率鬆動 張家口首套房首付比例降至20%

廣西湖北多地房貸首付比例下調 3月房貸利率創近3年最大单月降幅

關榮雪指出，9月份以來，新一輪政策接踵而至，多城出現限購、房貸首期等方面的放鬆，再加上傳統的銷售旺季，房企推盤與促銷力度將有所加大，成交量大概率較7月份、8月份上升，但熱度可能不及去年。

明明認為，各地政策繼續落地，是一個逐步積累量變的過程，但未必能夠在9月份、10月份發生質變。從現在起到年底，房地產市場仍有震蕩，難現所謂「金九銀十」。但核心城市房價需求總體有韌性，一二線城市會穩定去化。

責任編輯：易燕丹

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