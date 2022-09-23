【唐山打人】一審宣判結果公布 主犯陳繼志數罪並罰獲刑24年

曾引發內地網民廣泛關注的河北唐山打人案，今日一審宣判。主犯陳繼志數罪並罰獲刑24年，其余27名被告人依法判處十一年至六個月有期徒刑不等的刑罰。對此，網民表示「大快人心」。

案發於6月10日 陳繼志等人對女子拳打腳踢

9月13日至15日，河北省廊坊市廣陽區人民法院一審公開開庭審理廊坊市廣陽區人民檢察院提起公訴的被告人陳繼志等惡勢力組織違法犯罪一案。9月23日，廊坊市廣陽區人民法院依法對案件公開宣判。

經審理查明，2022年6月10日2時40分許，被告人陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫、沈小俊及李紅瑞、劉某、姜某萍在河北省唐山市路北區機場路某燒烤店吃飯時，陳繼志到正在店內用餐的被害人王某某、李某、遠某、劉某某桌旁，對王某某騷擾遭拒後毆打王某某，王某某與李某進行反抗。陳繼志、馬雲齊、劉斌、陳曉亮、李鑫分別在燒烤店內、店外便道及店旁小胡同內，對王某某、李某、遠某、劉某某持椅子、酒瓶擊打或拳打腳踢，沈小俊在燒烤店及旁邊小胡同內威脅遠某不得報警。經鑒定，王某某、劉某某的損傷程度構成輕傷二級；李某、遠某的損傷程度構成輕微傷。

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另查明，2012年以來，被告人陳繼志等人還長期糾集在一起，在唐山市等地以暴力、威脅等手段，實施非法拘禁、聚眾鬥毆、故意傷害、開設賭場、搶劫、掩飾、隱瞞犯罪所得、幫助信息網絡犯罪活動等違法犯罪活動，逐漸形成了以陳繼志為糾集者，王曉磊等7名被告人為成員的惡勢力組織。該惡勢力組織為非作惡，欺壓百姓，破壞當地經濟、社會生活秩序，造成惡劣的社會影響。

廊坊市廣陽區人民法院判決，被告人陳繼志犯尋釁滋事罪、搶劫罪、聚眾鬥毆罪、開設賭場罪、非法拘禁罪、故意傷害罪、掩飾、隱瞞犯罪所得罪、幫助信息網絡犯罪活動罪，數罪並罰，決定執行有期徒刑二十四年，並處罰金人民幣三十二萬元；對其余27名被告人依法判處十一年至六個月有期徒刑不等的刑罰，另對其中19名被告人並處人民幣十三萬五千元至三千元不等的罰金。陳繼志等6名被告人對尋釁滋事罪4名被害人的醫藥費、護理費、誤工費、伙食補助費、營養費、交通費等各項損失承擔相應的賠償責任。

部分人大代表、政協委員，部分被告人的親屬及群眾代表參加了旁聽。

6月10日，在一間燒烤店內，陳繼志等多人對毆打在店內吃飯的幾位女子，相關現場視頻迅速在網絡流傳，場面暴力引起公憤。

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責任編輯：尹航

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