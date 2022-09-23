中國國務委員兼外交部長王毅說，「台獨」是一頭破壞力極強的「灰犀牛」，必須堅決製止，他並指出，正是在美國的插手和縱容下，「台獨」勢力滋生蔓延。

根據中國外交部官網發布的新聞稿，正在紐約參加聯合國大會的王毅星期四（22日）在美國亞洲協會紐約總部的一場演講中說，「『台獨』就像一頭破壞力極強的灰犀牛向我們沖過來，必須堅決製止」。

中國官方過去多次使用「灰犀牛」一詞，來指代極有可能發生、影響巨大、但被忽視的金融風險，包括影子銀行、房地產泡沫和地方政府債務等。

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▲ 王毅：「台獨」是破壞力極強的灰犀牛 必須堅決制止

王毅說， 兩岸製度雖然不同，但這絕不是統一的障礙，更不是分裂的借口。中國始終以最大誠意、盡最大努力追求和平統一，但絕不會容忍任何旨在分裂國家的活動。中國保留采取一切必要措施的選項，針對的是觸犯《反分裂國家法》的行為，絕非針對台灣同胞。制止「台獨」分裂，捍衛領土完整，維護台海和平，是中國依據國內法、國際法行使的神聖權利。

他說，美國近來不斷提及「台海現狀」，甚至指責中國「改變現狀」。這與事實恰恰相反。坦率地講，正是在美國的插手和縱容下，「台獨」勢力在島內滋生蔓延，不斷改變大陸台灣同屬一中的根本現狀，進而對臺海和平穩定構成了最大威脅。

王毅指出，美國不顧中國強烈反對，執意在25年後再次允許眾議長訪台。一次次官方往來，不斷提升實質關系，一次次售台武器，甚至包括很多進攻性武器。最近又在推進審議「台灣政策法案」，企圖從根本上動搖中美三個聯合公報構成的中美關係根基。這種情況下，如何兌現不支持「台獨」的重要表態？

對於美國對話加征關稅問題，王毅稱，美執意對約3600億美元中國輸美商品加征高額關稅，刻意放大中美意識形態對立，將矛頭指向中國的政治制度、發展道路和執政黨，並試圖通過「塑造周邊戰略環境」來圍堵中國，還脅迫各國選邊站隊、編織各種排除中國的「小圈子」，使中美關係偏離了正確軌道。

責任編輯：李冰琪