  • 30°C
香港時間 : 2022923日 (五) 12:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅：「台獨」是破壞力極強的灰犀牛 必須堅決制止

國情動向 11:57 2022/09/23

分享：

分享：

中國國務委員兼外交部長王毅說，「台獨」是一頭破壞力極強的「灰犀牛」，必須堅決製止，他並指出，正是在美國的插手和縱容下，「台獨」勢力滋生蔓延。

根據中國外交部官網發布的新聞稿，正在紐約參加聯合國大會的王毅星期四（22日）在美國亞洲協會紐約總部的一場演講中說，「『台獨』就像一頭破壞力極強的灰犀牛向我們沖過來，必須堅決製止」。

中國官方過去多次使用「灰犀牛」一詞，來指代極有可能發生、影響巨大、但被忽視的金融風險，包括影子銀行、房地產泡沫和地方政府債務等。

美國國務院：布林肯周五聯大期間將晤王毅

中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）

王毅：「台獨」是破壞力極強的灰犀牛 必須堅決制止

王毅說， 兩岸製度雖然不同，但這絕不是統一的障礙，更不是分裂的借口。中國始終以最大誠意、盡最大努力追求和平統一，但絕不會容忍任何旨在分裂國家的活動。中國保留采取一切必要措施的選項，針對的是觸犯《反分裂國家法》的行為，絕非針對台灣同胞。制止「台獨」分裂，捍衛領土完整，維護台海和平，是中國依據國內法、國際法行使的神聖權利。

他說，美國近來不斷提及「台海現狀」，甚至指責中國「改變現狀」。這與事實恰恰相反。坦率地講，正是在美國的插手和縱容下，「台獨」勢力在島內滋生蔓延，不斷改變大陸台灣同屬一中的根本現狀，進而對臺海和平穩定構成了最大威脅。

王毅指出，美國不顧中國強烈反對，執意在25年後再次允許眾議長訪台。一次次官方往來，不斷提升實質關系，一次次售台武器，甚至包括很多進攻性武器。最近又在推進審議「台灣政策法案」，企圖從根本上動搖中美三個聯合公報構成的中美關係根基。這種情況下，如何兌現不支持「台獨」的重要表態？

對於美國對話加征關稅問題，王毅稱，美執意對約3600億美元中國輸美商品加征高額關稅，刻意放大中美意識形態對立，將矛頭指向中國的政治制度、發展道路和執政黨，並試圖通過「塑造周邊戰略環境」來圍堵中國，還脅迫各國選邊站隊、編織各種排除中國的「小圈子」，使中美關係偏離了正確軌道。

責任編輯：李冰琪

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
2022/09/22
中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
美國國務院：布林肯周五聯大期間將晤王毅
今日
美國國務院：布林肯周五聯大期間將晤王毅
英媒：英國會議員洽談引進台灣老師取代孔子學院
2022/09/19
英媒：英國會議員洽談引進台灣老師取代孔子學院
王毅會見美前國務卿基辛格：當務之急是妥善管控台灣問題
2022/09/20
王毅會見美前國務卿基辛格：當務之急是妥善管控台灣問題
美軍第七艦隊司令：北京若封鎖台灣 國際社會或介入
2022/09/20
美軍第七艦隊司令：北京若封鎖台灣 國際社會或介入

你可能感興趣

中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
12:35 2022/09/22
中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
美國國務院：布林肯周五聯大期間將晤王毅
今日 09:33
美國國務院：布林肯周五聯大期間將晤王毅
英媒：英國會議員洽談引進台灣老師取代孔子學院
13:08 2022/09/19
英媒：英國會議員洽談引進台灣老師取代孔子學院
外交 台獨 王毅 政治 台灣 兩岸關係 美國 聯合國 中國外交部 紐約

上一篇文章

受賄逾6.46億元 公安部前副部長孫力軍一審被判死緩

下一篇文章

若大陸攻台將如何應對？美議員讓銀行巨頭表態 北京這樣回應
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

受賄1.17億元 前司法部長傅政華一審被判死緩
受賄1.17億元 前司法部長傅政華一審被判死緩
秦剛現身美國棒球賽開波 引來駐華大使伯恩斯這樣說
秦剛現身美國棒球賽開波 引來駐華大使伯恩斯這樣說
依賴俄羅斯教訓慘痛？德媒：德國面對中國還有更大難題
依賴俄羅斯教訓慘痛？德媒：德國面對中國還有更大難題
中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
拜登聯大發言首提台海問題 重申奉行一中政策
拜登聯大發言首提台海問題 重申奉行一中政策
孫力軍案多一人獲刑 江蘇省委前常委王立科一審被判死緩
孫力軍案多一人獲刑 江蘇省委前常委王立科一審被判死緩
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款