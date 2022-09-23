受賄逾6.46億元 公安部前副部長孫力軍一審被判死緩不得假釋

公安部前副部長孫力軍受賄、操縱證券市場、非法持有槍支罪成，一審判處死刑，緩期兩年執行，緩刑期滿後減為終身監禁，不得減刑和假釋。

案件周五（23日）在吉林省長春市中級人民法院公開宣判。案情指，孫力軍在2001年至2020年4月，利用擔任公安部辦公廳副主任、副部長等職務上的便利，以及職權、地位形成的便利條件，為有關單位或個人在企業經營、職務調整、案件辦理等事項上提供幫助，直接或通過他人非法收受財物，共計折合逾6.46億元（人民幣，下同）。

另於2018年上半年，孫力軍應他人請托，指使有關人員通過集中資金優勢連續買賣等方式，影響股票交易價格和交易量，幫助他人避免損失1.45億多元。孫力軍還違反槍支管理規定，非法持有槍支2支。

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法院認為，孫力軍的行為已構成受賄罪、操縱證券市場罪、非法持有槍支罪。其受賄數額特別巨大，犯罪情節特別嚴重，社會影響特別惡劣，為國家和人民利益造成特別重大損失。鑒於他到案後提供其他重大案件線索，並主動交代辦案機關尚不掌握的部分受賄事實，且積極配合追贓，具有法定、酌定從輕處罰情節。

法庭決定對孫力軍以受賄罪判處死刑，緩期兩年執行，剝奪政治權利終身，沒收個人全部財產，緩刑期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋；並追繳其受賄犯罪所得及孳息，上繳國庫。

孫力軍案是十九大以來，中央查處的最嚴重案件之一。其政治團夥七名成員，有六人已被判刑。另外涉案的國家安全部前黨委委員劉彥平涉嫌受賄被捕。

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責任編輯：易燕丹

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