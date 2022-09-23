雲南一縣集中隔離實行收費管理 網友：強制隔離還要強制收費

內地防疫再出新招，雲南鎮雄縣針對集中隔離發文，要求開始實行收費管理，拒不支付將追責。

根據界面新聞報道，鎮雄縣融媒體中心自鎮雄縣冠病疫情防控指揮部獲悉，從9月21日零時起，鎮雄決定對所有新入住集中隔離場所人員實行收費管理。

收費標準方面，陽光留觀點、縣二院留觀點等隔離點，按每人每天100元（人民幣，下同）的標準，收取隔離期間生活服務費用；斯威特賓館、安曼賓館等城區集中隔離場所，按每人每天150元的標準，收取隔離期間生活服務費用；其余各鄉鎮集中隔離場所，按每人每天不超過150元的標準，收取隔離期間生活服務費用。

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所有被隔離人員在入住隔離場所時，須按標準現場一次性支付費用。各集中隔離場所每次收取完費用後，須及時規範開具發票。

據介紹，各集中隔離場所在隔離對象入住前，會及時告知收費標準，並做好政策講解相關工作；隔離人員拒不支付費用、提交虛假證明材料或拒不配合集中隔離場所相關規定要求的，將交由公安部門依法依規追究法律責任。

另據「長壽發布」微信公眾號21日消息，重慶長壽區亦要求集中隔離點將收取食宿費用。

該消息一出引起了網友熱議，有的網友說，被強制隔離還要強制收費；還有網友說，這樣會不會又產生一條利益鏈？

責任編輯：李冰琪