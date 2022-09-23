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鄱陽湖水位跌至7.1米創歷史新低 江西首發枯水紅色預警

社會熱點 14:24 2022/09/23

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中國最大淡水湖鄱陽湖水位跌至7.10米，刷新有紀錄以來歷史最低水位，預計水位將持續走低。江西省首次升級發布枯水紅色預警。

江西省維持長時間高溫少雨天氣，受五河及長江來水偏少共同影響，鄱陽湖星子站6月23日出現年最高水位19.43米後，水位快速下降。

江西省水文監測中心發布消息稱，今（23日）早6時，鄱陽湖代表站星子站水位退至7.10米，刷新2004年2月4日錄得最低水位7.11米，成為1951年有紀錄以來的新低。

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鄱陽湖星子站於8月6日、8月19日、9月6日相繼刷新進入枯水期（12米以下）、低枯水期（10米以下）、極枯水期（8米以下）歷史最早紀錄，較原最早出現年份分別提前16天、40天、85天，較有紀錄以來（1951至2021）平均出現時間分別提前92天、98天、115天。

鄱陽湖面積萎縮85% 河床變草原 濕地功能退化（有片）

鄱陽湖水位跌破8米 刷新進入「極枯水期」最早紀錄（多圖）

當局預計江西省降雨仍然偏少，鄱陽湖水位將持續走低。另於今日早上7時升級發布枯水紅色預警，是自2013年《江西省水情預警發布實施辦法》實施以來，水文部門首次發布枯水紅色預警，提醒鄱陽湖沿岸相關單位及社會公眾加強防範應對，保障群眾飲水安全和生產、生態用水需求。

此外，贛江南昌河段將維持低水位，臨水婁家村、昌江渡峰坑河段繼續維持較小流量。

責任編輯：易燕丹

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