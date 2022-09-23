人民幣在岸價收盤創28個月新低 離岸價穿7.14（更新版）

美指強勢，人民幣兌美元在岸價（CNY）23日跌幅擴大至294點，收報7.1104，創28個月新低。離岸價（CNH）晚間跌破7.14，截至發稿，報7.1415。

官方開出的中間價報6.992，較上日下調122點，續創逾兩年來新低。

*更新離岸價穿7.14

內地官媒經濟日報今日刊出題為《美聯儲持續激進加息殃及全球》的文章，批評美聯儲持續激進升息，無助於解決美國自身結構性問題，反而可能使全球經濟陷入衰退，「只有切實承擔起責任，才能使美國擺脫當前困境」。

瑞穗證券最新報告預計，短期人民幣兌美元在岸價將在7.1附近震盪，年內波動區間在7~7.2之間。雖然中美利差倒掛加劇對人民幣構成下行壓力，但中國經濟前景改善及人行的逆週期政策工具將有更重要作用。

光大銀行宏觀研究員周茂華則指，從中國國內經濟基本面、匯率彈性、人幣資產長期配置價值等方面看，人幣不具備趨勢貶值基礎。他指，美元短期內或維持強勢，但缺乏持續大幅走強基礎。當前美國經濟趨緩，經濟衰退風險上升，美元的走強已偏離基本面。

此外，人民幣的頹勢也持續拖累A股，三大指數紛紛下行。截至收市，滬指跌0.66%，報3088點，失守3100點；深成指跌0.97%，創業板指跌0.67%。

責任編輯：尹航

緊貼中國國情最新發展，BOOKMARK china.hket.com 中國頻道