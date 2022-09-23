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人民幣在岸價收盤大跌294點創28個月新低 年內料在7~7.2波動（第二版）

經濟脈搏 16:41 2022/09/23

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美指強勢，人民幣兌美元在岸價（CNY）跌幅擴大至294點，收報7.1104，創28個月新低。美債收益率繼續上揚，中美10年債收益率倒掛幅度擴大至100個基點以上，施壓人民幣走勢。分析料年內人民幣將在7~7.2之間波動。

（第二版更新人民幣收盤價）

人民幣兌美元在岸價今日連續跌破7.10和7.11，收報7.1104，創2020年6月4日以來新低。離岸價（CNH）一度跌破7.1,2，最新報7.1203。

官方開出的中間價報6.992，較上日下調122點，續創逾兩年來新低。

內地官媒經濟日報今日刊出題為《美聯儲持續激進加息殃及全球》的文章，批評美聯儲持續激進升息，無助於解決美國自身結構性問題，反而可能使全球經濟陷入衰退，「只有切實承擔起責任，才能使美國擺脫當前困境」。

瑞穗證券最新報告預計，短期人民幣兌美元在岸價將在7.1附近震盪，年內波動區間在7~7.2之間。雖然中美利差倒掛加劇對人民幣構成下行壓力，但中國經濟前景改善及人行的逆週期政策工具將有更重要作用。

此外，人民幣的頹勢也持續拖累A股，三大指數紛紛下行。截至收市，滬指跌0.66%，報3088點，失守3100點；深成指跌0.97%，創業板指跌0.67%。

責任編輯：尹航

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