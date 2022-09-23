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聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油

國情動向 17:52 2022/09/23

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中國國務委員兼外長王毅周四（22日）在美國紐約市聯合國總部，出席聯合國安理會烏克蘭問題外長會。他表示當務之急是當事方儘快恢復對話，並強調，中國既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用。

據新華社報道，王毅表示，中方在烏克蘭問題上的立場是一貫和明確的。各國主權、領土完整都應該得到維護，聯合國憲章宗旨和原則都應該得到遵守，各方合理安全關切都應得到重視，一切有利於和平解決危機的努力都應得到支持。針對當前局勢，中方有4點主張：

一是必須堅持對話談判方向。當務之急是當事方盡快恢復對話，把合理關切納入談判中，把可行選項擺到桌面上，談出結果，談出和平。

促各方克制 避免加劇對抗的言行

二是必須共同推動局勢緩和。各方都應保持克制，避免加劇對抗的言行。國際社會應當發揮建設性作用，助力局勢降溫。核設施安全問題不容試錯，任何意外風險必須杜絕。

三是必須切實緩解人道局勢。要遵守國際人道法，最大限度減少平民傷亡。國際調查應當客觀公正，以事實為基礎，避免政治化。支持聯合國人道救援機構繼續為受影響的民眾提供幫助。

四是必須全力遏制外溢影響。共同確保全球能源市場穩定運行，支持聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres） 推動解決俄烏糧食外運問題，歡迎各國積極響應中方國際糧食安全合作倡議。不應濫施單邊制裁，更不能讓發展中國家「埋單」。

王毅強調，安理會應當秉持客觀公正的基本原則，遵循止戰促談的正確方向，優先運用斡旋工具調解，推動政治解決進程。

周三（21日）王毅與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會面，他表示，烏克蘭局勢呈現擴大化和長期化趨勢，負面外溢影響日益嚴重，中方不願見到，當務之急是停火止戰，中方既不會袖手旁觀，更不會火上澆油，將繼續以自己的方式發揮作用，同時支持歐盟和歐洲大國繼續積極斡旋，盡一切努力爭取和平。

責任編輯：袁瑋婧

 

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