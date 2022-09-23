傳富士康消減iPhone 14產線 員工爆料將支援Pro系列

蘋果iPhone 14銷售遇冷，富士康據報把部分iPhone 14生產線升級，改為生產iPhone 14 Pro系列高階機型。富士康不評論市場傳言，但有員工向內媒透露，iPhone 14降量後將轉去支援Pro系列的生產。

iPhone 14和iPhone 14 Pro系列於9月16日發售後，出現標準版遇冷、Pro版火熱的現象。開售至今一周，在蘋果官網下單的iPhone 14有現貨，iPhone 14 Pro收貨最少要等4至5周，iPhone 14 Pro Max則需要等待5至6周。

此前有富士康員工向時代財經透露，公司已拆除部分iPhone生產線，據不完全統計，鄭州富士康已拆或者將拆生產線的車間至少在5個以上。

澎湃新聞引述富士康方面回應稱，不評論市場傳言。另有富士康員工表示，其所在的深圳富士康車間仍在正常生產iPhone 14，但預計11月份對iPhone 14的生產降量，之後工人將支援Pro系列機型的生產，「iPhone 15也開始製樣」。

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知名蘋果分析師、天風國際郭明錤近日在推特表示，蘋果已要求富士康母公司鴻海將iPhone 14的產線轉為iPhone 14 Pro系列的產線，將有助優化蘋果今年第四季的產品組合和平均銷售單價。依產線轉換率，等同於蘋果iPhone 14 Pro系列在今年第四季的出貨預估增加約10％。

郭明錤指出，目前只有少數零部件供應商的訂單變化反映出鴻海的生產線轉換（比如，三星顯示器）。郭明錤預計，隨後幾周內，大部分供應商將會收到蘋果公司對iPhone 14 Pro機型訂單增加的請求。

一位產業鏈人士表示，富士康是iPhone 14系列最大的代工廠商，佔iPhone 14系列整體代工比例7成左右，同時也是高端Pro系列機型的主力代工廠商。如果iPhone 14的部分生產線切換到iPhone 14 Pro機型的消息屬實，富士康勢必是最大受益者，業績承壓較大的反而是其他非主力代工商。該人士也指出，目前業界有此風向的討論，但尚無定論。

責任編輯：易燕丹

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