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人行：進一步便利投資者進入中國市場 做好理財通試點

經濟脈搏 20:59 2022/09/23

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人民銀行指，人民幣跨境收付金額創歷史新高，要提高人民幣資產流動性，進一步便利境外投資者進入中國市場投資，繼續做好大灣區「跨境理財通」試點。

人行發表《2022年人民幣國際化報告》指，去年以來，人民幣跨境收付金額延續增長，銀行代客跨境收付金額達36.6萬億元，按年增29.0%，創歷史新高。跨境收支總體平衡，全年淨流入4044.7億元。環球銀行金融電信協會（SWIFT）數據顯示，人幣國際支付份額去年提高至2.7%，成全球第4位支付貨幣。

國際貨幣基金組織（IMF）今年5月將人幣在特別提款權（SDR）中權重由10.92%上調至12.28%，反映出對人幣可自由使用程度提高的認可。

人幣資產對全球投資者保持較高吸引力，證券投資項下人幣跨境收付總體呈淨流入態勢，截至去年底，境外主體持有境內人民幣股票、債券、貸款及存款等金融資產金額合計為10.83萬億元，按年增長20.5%。離岸人民幣（CNH）市場逐步回暖、交易活躍，主要離岸市場人民幣存款接近1.50萬億元。
 
報告指，人行將進一步夯實人幣跨境使用的基礎制度安排，滿足好實體部門使用需求，推動更高水平金融市場雙向開放，促進在岸、離岸市場良性循環。

責任編輯：陳建錫

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