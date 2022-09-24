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中美外長會面 王毅斥美向「台獨」發出錯誤信號

國情動向 10:19 2022/09/24

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國務委員兼外長王毅在紐約出席聯合國大會期間，與美國國務卿布林肯會面，歷時90分鐘。會面中，王毅斥美向台獨發出錯誤信號，布林肯稱維持一中政策不變，不支持台獨。

據外交部官網新聞稿，王毅表示，當前中美關係遭遇嚴重衝擊，其中的教訓美方需要汲取。王毅強調台灣問題是中國核心利益中的核心，美方在台灣問題上對中方有明確政治承諾，但美方的行動卻與此背道而馳，企圖破壞中國的主權和領土完整，阻撓中國的和平統一大業，搞所謂「以台制華」，甚至公開聲稱要協防台灣，發出十分錯誤和危險的信號。

王毅強調，台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美方無權干預。中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針。和平解決與「台獨」分裂水火不容。「台獨」活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何「台獨」行徑。

中美外長在聯合國會議期間會面

王毅表示，希望美方端正對華認知，反思和改變以遏制打壓為主線的對華政策，不要再試圖以實力地位同中國人打交道，不要總想著阻遏中國的發展，不要動輒就搞單邊霸淩。要為雙方恢復正常交往創造良好氛圍，要推動中美關係回到健康穩定的發展軌道。

布林肯：維護台海和平穩定

美國國務院會後發聲明，表示布林肯強調維護台海和平穩定，對地區和全球安全與繁榮至關重要。在俄烏問題上，布林肯闡明如果中國支持俄羅斯可能引發的後果。

路透社引述一名美國政府高級官員表示，台灣議題是兩人會談的焦點，形容會談直接及坦誠，雙方討論到特別在緊張時期，保持開放的溝通渠道和負責任地管理美中關係的重要性，還提到美國的一個中國政策，一直沒有改變。

圖片來源：中國外交部官網

責任編輯：李冰琪

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