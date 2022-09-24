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二十大前疫情持續 北京多所高校縮短十一長假

社會熱點 11:04 2022/09/24

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距離中共20大舉行不到一個月，內地多地有疫情存在。為了防疫，多所在北京的高校都縮短「十一長假」至2或3天，有學校要求師生非必要不出北京，在校師生非必要不出校。

新京報23日報道，據北京考試報官微通報，根據中國國務院辦公廳印發的「關於2022年部分節假日安排的通知」，十一長假是由10月1日至7日放假調休，10月8日（周六）和10月9日（周日）正常上班。

不過，據報道，目前最少有19所在北京的高校，在十一長假有不同程度的縮短，不少學校將十一長假縮短至2天至3天，學校表示會將未安排放假的假期納入寒假補放。

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其中北京林業大學教務處18日發出通知表示，「根據當前全國和北京疫情形勢，為維護師生身體健康和生命安全，規避春節返鄉高峰期旅途風險」，十一長假縮短至10月1日至3日只有3天。

首都師範大學16日發出通知表示，「鑑於當前首都疫情形勢」，結合學校整體教學進度安排，疫情防控領導小組決定十一長假只有10月1日至2日2天，寒假會提前一週。

通知並提到，要加強全體師生員工行程管理，做到非必要不出北京，在校師生非必要不出校，繼續嚴格校門管理及出入校審批制度。

中央民族大學更於十一長假不安排調休，10月1日（周六）、2日（周日）及10月8日（周六）、10月9日（周日）按週末正常休息，10月3日至10月7日上班上課，3天法定假期安排調整至寒假。

報道又指，北京倡導市民就地過節，假期期間北京將加強機場口岸防疫管理。而7天內出現本土疫情的縣（市、區、旗）人員嚴格限制進返北京，已抵北京的人需分類落實隔離觀察、健康監測、核酸檢測等措施，居家期間不外出。

其他人員持48小時內核酸陰性證明和北京健康寶綠碼正常進返京。進返京人員抵北京後7天內不聚餐、不聚會、不前往人群密集場所，要3天2檢。

責任編輯：李冰琪

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