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梅倩琳出任加拿大首位女性駐華大使 曾在北京香港工作

國情動向 11:30 2022/09/24

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加拿大總理特魯多星期五（9月23日）宣布，任命資深外交官詹妮弗·梅(Jennifer May)為新的加拿大駐華大使。其中文名為梅倩琳。這一任命填補了加拿大駐華大使一職長達約9個月的空缺。梅倩琳將是中加兩國於1970年建交後，加方派駐北京的第16任大使，也是首位女性駐華大使。

根據加拿大政府網站發布的聲明，特魯多說，梅倩琳將領導加拿大在捍衛民主價值觀、人權和法治方面的重要工作，「她的工作將是推進加拿大在加中關系中的優先事項的關鍵，包括支持雙邊長期的人員和經貿聯繫。」

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加拿大首位女駐華大使 曾在北京香港工作會講普通話

聲明還說，梅倩琳多年來的經驗以及她對亞洲的深刻理解，將有助於把握加中之間重要的雙邊關系並促進加方在中國的利益。

公開資料顯示，畢業於拉瓦爾大學的梅倩琳是一名有超過30年經驗的資深官員，擁有政治學和德語雙學士學位。

梅倩琳1990年進入加外交部工作，曾任職於加外交部南歐和北歐司、東歐和歐亞司、國防和安全關係司。她還擁有在亞洲、歐洲和南美任職的經歷，曾派駐曼谷、北京、香港、維也納和柏林等地。

在此次任職之前，她擔任加拿大駐巴西大使。據加多家主流媒體報道，梅倩琳能說流利的普通話。

梅倩琳通過個人推特表示，為獲任此重要職務感到榮幸，並期待赴任。

梅倩琳獲此任命之前，加拿大駐華大使之職已空缺約9個月。其前任鮑達民(Dominic Barton)於2019年9月獲任命，2021年年末辭任。鮑達民之前的加駐華大使則為2017年1月獲任命、2019年1月辭職的麥家廉(John McCallum)。2018年12月初發生的孟晚舟事件令中加關系陷入低谷。

除了在北京設有大使館外，加拿大目前在重慶、廣州、上海和香港設有總領事館，另在中國多地共設有10個貿易辦事處。

責任編輯：李冰琪

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