內地十一黃金周假期臨近，多家線上旅遊平台數據顯示，中秋小長假之後，國慶旅遊產品預訂熱度呈現增長趨勢。此外高星級酒店用戶關注度大漲130%。

澎湃新聞報道，根據途牛旅遊網22日發佈的數據，今年國慶假期，部分用戶選擇在節前請假1-2天，以此提前享受2022年最後一個長假。從預訂數據來看，今年國慶假期出遊出發人次將從9月29日迎來快速增長，並在10月1日當天達到峰值，出遊熱潮更多集中在9月30日-10月5日之間。

途牛旅遊網表示，國慶期間本地遊、周邊遊出遊人次佔比為64％，長線游出遊人次佔比為36％。本地遊、周邊遊是今年國慶旅遊消費主流，預訂考慮周期更短、碎片化出遊需求更為突出。

▲ 內地十一黃金周本地遊等成主流 高星級酒店關注度上漲130％

用戶出遊天數方面，更多用戶選擇了1-2天的出遊行程，佔比為35％；其次為3-4天的行程，出遊人次佔比為28％。上海、南京、廣州、北京、杭州、合肥、常州、武漢、珠海、無錫上榜「2022國慶出遊熱門客源地城市TOP10」榜單。

此外，同程旅行9月19日發佈的《2022「十一」假期旅行趨勢報告》顯示，近一周「十一」相關旅遊搜索熱度環比上漲172％，假期出行的機票、酒店搜索熱度上漲136％。中秋節後各類休閒度假為主題的高星級酒店用戶關注度上漲130％。

責任編輯：李冰琪