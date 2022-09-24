內地瘋傳打科興後患肺結節？官媒闢謠：兩者無關

近日，「打科興新冠疫苗後出現肺結節」的網絡傳言登上熱搜，引起不少民眾的不安。官媒《經濟日報》發文闢謠指，滅活疫苗與肺結節風險沒有關聯，莫讓謠言干擾抗疫大局。

文章指，中國疫苗的上市接種，有嚴格的研發和臨床試驗程序，安全性有足夠保障。科興新冠疫苗早已通過國家藥品監督管理局和世界衛生組織的評估批準，在國內外大量上市使用，已經積累了許多觀測數據。在疫苗相關不良反應事件中，從未提及肺結節風險。

▲ 官媒：打科興後患肺結節為謠言

從各地數據看，肺結節檢出量增加與國產儀器進步有關。不接種疫苗，每年仍會有相當比例的人群會檢測出肺結節。正常人群肺結節的檢出率，各地區數據不一，通常在20%至40%左右，高的可能達到70%。

需要強調的是，肺結節實質上只是肺部的影像陰影，並未對性質進行認定。絕大部分的肺結節不需要治療，只需要聽醫囑定期復查即可。

當前，新冠疫情仍處於全球大流行階段，全球累計新冠肺炎確診病例已超過6.1億，累計死亡病例已超過651萬。雖然由於新冠毒株的不斷變異，國內外各類新冠疫苗的有效率均出現下降，但境內外各地的實際臨床數據表明，接種新冠疫苗仍然可以大幅度降低人群感染病毒後的重癥率和死亡率，為人們提供健康防護。

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文章強調，疫苗仍然是抗擊疫情的重要工具，要鼓勵沒有疫苗接種禁忌的民眾自願接種。在這樣的背景下，各網絡平台應該擔負起阻斷謠言的社會責任，加強不實信息監測預警，莫讓謠言干擾抗疫大局。

責任編輯：李冰琪