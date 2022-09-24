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內地三天密集宣判六虎 孫力軍政治團夥案如何養成？

社會熱點 17:38 2022/09/24

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在接連宣判五虎後，孫力軍政治團夥案中的關鍵人物、前公安部副部長孫力軍也迎來一審宣判死緩。該團伙環環相扣，孫力軍為了實現個人的政治目的，安插親信，拉幫結派等。

據中國新聞周刊今日（24日）報道，此前21日和22日，孫力軍政治團夥案成員龔道安、鄧恢林、劉新雲、傅政華、王立科五虎接連宣判。龔道安、鄧恢林、劉新雲分別獲刑無期、15年、14年。傅政華、王立科獲刑死緩，兩人死刑緩期執行二年期滿依法減為無期徒刑後，終身監禁，不得減刑、假釋。

從法院通報看，除了孫、傅、王三人近20年受賄12.03億元（人民幣，下同）：孫力軍6.46億元。傅政華、王立科貪腐1.17億元、4.4億元外。值得注意的是，王立科為謀求不正利益，先後多次向孫力軍等人行賄共計9731萬餘元。

孫力軍案多一人獲刑 江蘇省委前常委王立科一審被判死緩

受賄逾6.46億元 公安部前副部長孫力軍一審被判死緩不得假釋

在官方對孫力軍的「雙開」通報中，指其政治野心極度膨脹，政治品質極為惡劣，權力觀、政績觀極度扭曲。通報還提到，他為實現個人政治目的，不擇手段，操弄權術，在黨內大搞團團夥夥、拉幫結派、培植個人勢力，形成利益集團，成夥作勢控制要害部門。

今年1月中旬，反腐紀錄片《零容忍》揭露了更多孫力軍內外勾兌利益交換。包括龔道安、鄧恢林、劉新雲、王立科、傅政華等人。

在孫力軍與團夥成員的交往中，王立科藉各種機會拉近關係，首次送上一張存有100萬元的銀行卡。後來多次專程到北京等地看望孫力軍，送上銀行卡、美元、公司股份。

孫力軍曾說，「王立科每年來北京大概四五次，每次都給我30萬美金，放在一個小的海鮮盒裡面。王立科每次來就說，送點「小海鮮」，我就知道怎麼回事兒了。」

在「小海鮮」等賄賂的助力下，王立科當了江蘇副省長、公安廳長，江蘇省委常委、政法委書記，孫力軍說這一路他都提供了幫助。

孫力軍積極編織自己的圈子，主動拉攏龔道安，使龔道安被提任為公安部技偵局副局長，之後又陸續提任技偵局局長、上海市公安局局長、上海市副市長。

在孫力軍的幫助下，鄧恢林先後提任中央政法委辦公室主任、重慶市公安局局長、重慶市副市長；劉新雲調入公安部，任網安局局長。

紀錄片中紀檢監察人員提到，孫力軍為了實現個人的政治目的，安插親信，拉幫結派，搞團團夥夥。他與團夥成員的交往完全建立在權權、權錢、權色交易的基礎上。

責任編輯：李冰琪

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