  • 32°C
香港時間 : 2022925日 (日) 15:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 新冠肺炎疫苗 中美角力 芯片 科技 新冠肺炎 中國經濟 中美關係

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

王毅：國家完全統一台海才有和平 堅決打擊「台獨」分裂活動

國情動向 14:33 2022/09/25

分享：

分享：

國務委員兼外長王毅在聯合國大會發言，表示只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平，並強調要堅決打擊「台獨」分裂活動，排除外部勢力干涉。

王毅指出，台灣自古以來就是中國領土，中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，全體中華人民追求祖國統一的努力也從未停止。「一個中國」原則已成為國際關係基本準則和國際社會的普遍共識。

王毅表示，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。而為達成這一目的，就必須以最堅定決心打擊「台獨」分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉。

中美外長會面 王毅斥美向「台獨」發出錯誤信號

聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油

他強調，只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎；只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎。

在烏克蘭問題上，王毅稱，中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力。當務之急是勸和促談，治本之策是照顧各方合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的安全架構。他又呼籲各方抑制危機外溢效應，維護發展中國家正當權益。

責任編輯：易燕丹

緊貼中國國情最新發展，Bookmark hket.com中國頻道

立即讚好《香港經濟日報 hket.com》粉絲專頁

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
2022/09/22
中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
王毅：「台獨」是破壞力極強的灰犀牛 必須堅決制止
2022/09/23
王毅：「台獨」是破壞力極強的灰犀牛 必須堅決制止
聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油
2022/09/23
聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油
中美外長會面 王毅斥美向「台獨」發出錯誤信號
2022/09/24
中美外長會面 王毅斥美向「台獨」發出錯誤信號

你可能感興趣

中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
12:35 2022/09/22
中俄外長會晤　王毅稱無人可剝奪俄羅斯於聯合國權利（更新版）
王毅：「台獨」是破壞力極強的灰犀牛 必須堅決制止
11:57 2022/09/23
王毅：「台獨」是破壞力極強的灰犀牛 必須堅決制止
聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油
17:52 2022/09/23
聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油
地緣政治 外交 內政 台獨 王毅 聯合國 烏克蘭 兩岸關係 台灣 中國

下一篇文章

美官員：賀錦麗下周訪問日韓 將討論台海問題
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

梅倩琳出任加拿大首位女性駐華大使 曾在北京香港工作
梅倩琳出任加拿大首位女性駐華大使 曾在北京香港工作
聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油
聯合國安理會談烏克蘭 王毅：中國不會袖手旁觀也不火上澆油
中美外長會面 王毅斥美向「台獨」發出錯誤信號
中美外長會面 王毅斥美向「台獨」發出錯誤信號
若大陸攻台將如何應對？美議員讓銀行巨頭表態 北京這樣回應
若大陸攻台將如何應對？美議員讓銀行巨頭表態 北京這樣回應
美官員：賀錦麗下周訪問日韓 將討論台海問題
美官員：賀錦麗下周訪問日韓 將討論台海問題
依賴俄羅斯教訓慘痛？德媒：德國面對中國還有更大難題
依賴俄羅斯教訓慘痛？德媒：德國面對中國還有更大難題
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款