王毅：國家完全統一台海才有和平 堅決打擊「台獨」分裂活動

國務委員兼外長王毅在聯合國大會發言，表示只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平，並強調要堅決打擊「台獨」分裂活動，排除外部勢力干涉。

王毅指出，台灣自古以來就是中國領土，中國的國家主權和領土完整從未分割，大陸和台灣同屬一個中國的事實從未改變，全體中華人民追求祖國統一的努力也從未停止。「一個中國」原則已成為國際關係基本準則和國際社會的普遍共識。

王毅表示，中國願繼續以最大誠意、盡最大努力實現兩岸和平統一。而為達成這一目的，就必須以最堅定決心打擊「台獨」分裂活動，以最有力舉措排除外部勢力干涉。

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他強調，只有依法堅決制止分裂，兩岸和平統一才有現實基礎；只有國家實現完全統一，台海才能真正迎來持久和平。任何干涉中國內政的圖謀都必將遭到中國人民一致反對，任何試圖阻擋中國統一大業的行徑都必將被歷史車輪碾碎。

在烏克蘭問題上，王毅稱，中方支持一切有利於和平解決烏克蘭危機的努力。當務之急是勸和促談，治本之策是照顧各方合理安全關切，構建均衡、有效、可持續的安全架構。他又呼籲各方抑制危機外溢效應，維護發展中國家正當權益。

責任編輯：易燕丹

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