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寧夏增172宗本土病例 疫情雙毒株並存已隱匿傳播一定時間

社會熱點 15:23 2022/09/25

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內地昨日（24日）新增760宗本土病例，包括159宗確診及601宗無症狀感染。寧夏自治區出現新一輪傳播，錄172宗感染。當局表示疫情已隱匿傳播一定時間，且呈現雙毒株並存特徵，主要涉疫區域中寧縣已採取臨時封控，人員全部居家。

寧夏新症包括1宗確診和171宗無症狀感染，患者主要來自中衛市中寧縣。全基因測序結果顯示，引發本輪疫情的病毒為Omicron BA.5.2和BA.2.76兩種進化分支。

自治區衛健委副主任阮越盛表示，本輪疫情呈現以中寧為主、區內多點散發態勢。該縣檢出陽性人員佔比近70%，均直接或間接與枸杞交易市場有關，外溢傳播特徵明顯，感染來源尚不明確，絕大多數陽性人員之間無明顯關聯，但同空間暴露史明顯。

黑龍江疫情反彈 吳尊友稱今冬恐爆第6波大流行

國家衛健委：無疫情地區要展開常態化核酸檢測

當局表示，本輪突發疫情已隱匿傳播一定時間，且呈現雙毒株並存特徵，中寧縣全域已採取臨時封控，人員全部居家，並完成三輪全員核酸檢測。

貴州增180宗感染 當局強化精準管控

另外，貴州再多180宗本土感染，主要集中在畢節市和貴陽市。當局強化分級分區分類精準管控，集中資源在重點區域。中高風險區但疫情控制較好的區縣，嚴格執行足不出戶，上門服務；中風險區人不出小區、錯峰取物；低風險區避免聚集，落實「人不出區縣、有限活動」。

當局要求居民盡量減少外出，如需外出憑48小時核酸陰性證明出行；學校繼續實行網上授課；醫院、銀行、超市等生活必需場所正常營業，嚴格限制人員聚集；餐飲業暫停堂食。

黑龍江方面，新增174宗本土個案，大部分是無症狀感染。廣東則再多6宗本土確診，其中5宗在廣州，1宗在深圳。

中疾控發布居家隔離人員防控要求 對象4類人士

【內地疫情】中疾控專家強調Omicron流行危害仍嚴重 並非流感化

責任編輯：易燕丹

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