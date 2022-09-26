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人行出手 上調外匯風險準備金率 離岸價收復7.15關

經濟脈搏 09:37 2022/09/26

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面對人民幣兌美元連續走低，人行出手調整遠期售匯業務的外匯風險準備金率，從0上調至20%。消息發布後，離岸人民幣兌美元短線拉漲300多點。午間，在岸價跌破7.16，離岸價跌破7.17。

中國人民銀行今日（26日）宣布，為穩定外匯市場預期，加強宏觀審慎管理，決定自周三（28日）起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%。

離岸人民幣一度跌破7.17

簡單地說，調整後，假設某銀行上月遠期售匯簽約額為100億美元，則這個月需要向央行繳納20億美元的準備金，一年後央行會原封不動還給銀行，而調整前，銀行不需繳納這筆錢。

業內專家表示，上調遠期售匯業務的外匯風險準備金率至20%，是管理部門進一步加大外匯市場逆周期調節的舉措之一，此舉將有效維護外匯市場平穩運行，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

截至13時58分，在岸價（CNY）報7.1633；離岸價（CNH）報7.1712，一度低見7.1737。

官方開出的人民幣兌美元中間價報7.0298，較上日下調378點，是兩年多來首次跌破7關口。上日美元指數大幅上行，是拉低今日中間價的關鍵因素，不過今日中間價仍有千點的過濾。

市場人士指出，無論從經濟基本面還是貨幣政策層面，美指短期仍將處於強勢，目前看不到出現轉折的可能。人民幣則延續弱勢，只要美指沒有出現大幅回落，人民幣不排除跌向7.2關口的可能。

中信證券宏觀團隊最新觀點稱，美聯儲鷹派立場可能繼續推高，人民幣存在進一步貶值可能。但考慮到人行的操作，預計人民幣貶值幅度有限。

人行：進一步便利投資者進入中國市場 做好理財通試點

責任編輯：尹航

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