凜冬將至時歐洲面臨能源危機 中國「取暖神器」出口火爆

在歐洲天然氣供給受限、價格暴漲的情況下，中國取暖小家電出口迎來旺季，包括空調、電熱水器、電暖器等品類對歐出口額呈逆勢增長態勢。單看7月，歐盟27國進口中國電熱毯就高達129萬條，按月增長近150%。

電暖器工廠：增加的單量超10萬台

據內媒報道，浙江省慈溪市是中國取暖器生產基地之一，出口量佔全國三成。不同於往年9月中旬左右電暖器生產旺季就結束的情況，相關企業今年一直在忙著趕制訂單，以應對歐洲等地客戶的補單潮。

受國際環境影響，歐洲客戶對於電暖器的需求明顯增加，以慈溪市富運電器為例，該公司今年的營業額比去年同期增長近20%，達1.3億元。總經理徐松烈介紹，今年的補單情況尤其明顯，增加的單量超過10萬台，客戶主要集中在歐洲國家。工廠在用工高峰時超過400人，目前投入350多名工人趕製產品。

據海關介紹，今年1至8月，慈溪取暖器出口33.5億元，按年增長26.3%，其中出口歐盟15.3億元，按年增長55.2%，較往年同期相比，出口歐盟的取暖器銷售季節預計將延長一個月左右。

義烏商戶：產品銷量按年翻倍

不只是電暖器受歐洲消費者歡迎，在「世界超市」義烏小商品城，經營熱水袋等取暖產品的商戶，也感受到了今年訂單的不同尋常。

商戶介紹，今年歐洲的訂單特別火熱，從時間上來看，3月份就開始有訂單且成交率非常高，從數量上來看，往年最大客戶的訂單量在90萬件左右，而今年最大的客戶直接下單200萬件。本來已經在7月底前將客戶的訂單發出，但現在隨著天氣寒冷，歐洲等地的客戶又追加了一批訂單，算下來今年產品銷量按年翻了一番。而在義烏經營同類商品的商戶，訂單量基本都出現了明顯增長。

此外，儲能設備訂單也增加。義烏商戶介紹，「對使用空調、冰箱、各類照明的家庭來說，儲能電源續航一個月都不是問題。」

中國家用電器協會數據顯示，在2022年多數家電產品對歐洲出口額呈下降態勢的背景下，空調、電熱水器、電暖器、電熱毯、風筒等品類逆勢增長，1至7月累計出口額分別為19.9億美元、1.3億美元、4.9億美元、3340萬美元、1.6億美元，其中電熱毯達到了97%的增速。

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責任編輯：尹航

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