胡錫進承認抗疫付出經濟代價 「越來越多人受不了反覆靜態管理」

內地官媒《環球時報》特約評論員胡錫進在微博上發文談抗疫。他承認，中國抗疫的確付出了經濟代價，現在越來越多的人對反覆「靜態管理」感覺受不了了。防疫是否「放開」，專家要出來說話，政府應組織研究。

胡錫進昨晚（25日）在微博上發文說，「面向未來，中國需要非常理性的研判計算。專家們要站出來說話，國家應該組織相關的全面研究，並且把它們向公眾透明：放開或者堅持不放開，對我們老百姓的利與弊是什麼，對國家的整體利弊又是什麼？」

他說，外國走上「放開」這條路是不得已的，美歐控制不住疫情，在付出巨大代價後率先走上那條路，最後裹挾了日韓那樣的亞洲社會。中國是唯一有選擇的社會，但抗疫的確付出了經濟代價。現在越來越多的人對反覆「靜態管理」感覺受不了了。

胡錫進又指，從國外得到大量新冠疫情已經比流感還弱的信息，而且拜登上周宣布美國的新冠疫情已結束，香港宣布取消入境隔離規定。「這些信息很強烈。但世衛官員又最新表示疫情尚未結束。」他說，他個人對該不該「放開」感到困惑，因為他無法判斷「放開」的利弊孰輕孰重。

另外，野村證券發布報告說，香港放寬入境限制不是中國內地放鬆的訊號，認為在未來幾個月，並不能看到「動態清零」策略的放鬆。

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責任編輯：尹航

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