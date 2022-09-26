中朝鐵路貨運相隔5個月重啟 每天有一至兩班列車運行

韓聯社報導，周一（26日）早上7時許拍攝到，一列裝載貨物的列車從遼寧丹東出發，經中朝友誼橋駛往北韓新義州，是中朝貨運列車相隔5個月後重啟。消息指，預計每天有一至兩班列車運行。

在北京，外交部發言人汪文斌證實，日前，中朝雙方根據兩國相關的涉邊條約，並通過友好協商決定重啟丹東-新義州口岸鐵路貨運，雙方將繼續加強協調配合，積極保障鐵路貨運安全穩定運行，為中朝友好關係發展作出貢獻。

這是中朝貨運列車自今年4月29日因疫情暫停運行後，時隔150日重啟。中國一名消息人士透露，近期丹東和北韓的新冠疫情形勢有所好轉，鐵路貨運因此恢復正常，預計每天有一至兩班列車運行。

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以往列車一般空車從新義州出發，從丹東裝載貨物後返回。但周一的貨列直接從丹東裝貨返回新義州。消息人士指，該貨列此前抵達丹東後因疫情被困在當地。

中朝貨運列車今年1月16日曾重啟，但丹東爆發疫情後再次停運；之後北韓5月起宣布境內出現疫情，貨運一直未能重啟。報道指，僅依靠海上貿易而導致物資缺乏的北韓上月宣布境內疫情結束，並請求中方重啟鐵路運輸。

另外，對於美韓軍方今日在南韓海域舉行大規模聯合軍演，汪文斌表示，朝鮮半島形勢發展至今，主要癥結在於朝方的正當合理關切沒有得到應有回應。中方希望各方堅持政治解決方向，通過對話協商解決彼此關切。美方應承擔自身責任，停止對抗施壓，為重啟有意義的對話創造條件。

責任編輯：易燕丹

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