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奧鹿移入南海將現10米巨浪 中央氣象台發颱風黃色預警

社會熱點 14:46 2022/09/26

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颱風「奧鹿」今日（26日）清晨移入南海中東部海面，預計還會繼續增強，南海中部將出現6到10米的狂浪到狂濤區。受颱風影響，廣東沿海將有陣風8至9級，三沙群島將有大雨或暴雨，中央氣象台於今晨6時發佈颱風黃色預警。

「奧鹿」今晨5時由菲律賓呂宋島移入南海中東部海面，颱風中心位於中國黃岩島東偏北方約195公里的南海中東部海面上，中心附近最大風力有14級（42米/秒），中心最低氣壓為955百帕。

當局預計，「奧鹿」將以每小時25至30公里的速度向偏西方向移動，逐漸向越南東部沿海靠近，強度可能再度加強。另於明日（28日）日間在越南東部沿海登陸，預測每秒達48至52米，風力約15至16級，屬強颱風或超強颱風級別；登陸後強度快速減弱。

三沙群島將有大雨或暴雨

受颱風和冷空氣共同影響，今明兩日福建沿海、廣東沿海、海南島東部沿海、台灣等地將有6至7級風，陣風8至9級，其中南海中部海域、西沙群島和中沙群島附近海域風力可達8至12級，陣風13至14級。

此外，三沙群島將有大雨或暴雨，部分島嶼將有大暴雨，降雨量達100至130毫米。南海中部將出現6到10米的狂浪到狂濤區，海況惡劣，國家海洋預報台升級海浪警報為橙色。而海南東部、南部近岸海域將出現2到3米的中浪到大浪，該近岸海域海浪預警級別為藍色。國家海洋預報台提醒在上述海域作業的船隻注意安全，沿海各有關單位提前採取防浪避浪措施。

責任編輯：易燕丹

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