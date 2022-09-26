浙江金華將購房補貼擴至二手房 「激活二手、撬動一手」

浙江金華出台促樓市消費新舉措，將購房補貼政策從商品住宅延伸覆蓋到二手住宅。金華市建設部門介紹，對二手住宅購房補貼在市區歷史上是第一次。

據「金華發布」消息，為更好滿足購房者的合理需求，對2022年9月26日至12月31日期間，在金華市區購買二手住房並辦理網簽的購房人按契稅計稅金額的1%給予補貼。

消息稱，目前金華市區各商業銀行按揭貸款市場報價利率(LPR)首套、二套已分別降至4.1%和4.9%，一手二手住宅購房補貼全覆蓋為第一次。住房公積金職工雙方最高貸款額度首套、二套分別提高到80萬元、50萬元，為近年來最高。首套房貸和二套房貸首付比例分別為30%和40%，為近年來最低。

金華市建設部門介紹，對二手住宅購房補貼在市區歷史上還是第一次。

「購買二手住宅的基本上是剛需，而居民通常也需要將手中的既有住宅出售置換，才有條件和能力購買改善性商品住宅。」金華市房地產業協會相關人士認為，購房補貼打通一手、二手兩個市場，政策協同發力，充分體現了「一城一策」的靈活性和「因城施策」的精準化，有助於「激活二手、撬動一手」，實現政策效應最大化。

金華市房地產服務中心提供的網簽數據顯示，9月1日至20日，全市新建商品住宅和二手住宅成交量按月分別上升32.2%和14.1%。

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責任編輯：尹航

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