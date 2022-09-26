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布林肯：台海動蕩將干擾半導體生產 或對全球經濟毀滅性影響

國情動向 15:32 2022/09/26

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美國國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，台海若動蕩，可能會干擾台灣半導體生產線，這將對全球經濟產生毀滅性影響。

布林肯上星期五（23日）與中國外長王毅會面後，接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）專訪。對於拜登協防台灣的言論，布林肯表示：「雙方對台灣的態度不同，我們就此有過相關對話，而我重申了（拜登）總統說過的話，以及他持續清楚表明的內容。我們堅守一個中國政策，我們決心和平解決分歧，我們堅定維護台灣海峽的和平穩定。我們深切擔憂中國採取行動試圖改變現狀，這是問題所在。」

他表示，美國負責設計半導體產品，但實際生產工作只在幾個地方進行，而且大部分在台灣進行，因此美國在美國半導體生產能力方面投入巨資。

布林肯指中國大陸對台態度越來越強硬，對地區和平與穩定構成威脅。他說：「我們對於中國採取行動，試圖改變這種現狀深表關切。」

王毅早前與布林肯會面時，批評美方公開提出協防台灣的言論，發出了非常危險和錯誤的信號。他並指，台獨活動越猖獗，和平解決的可能性就越消減。

據新華社報道，王毅說，台灣問題是中國內政，以什麼方式解決美國無權干預。中國將繼續堅持和平統一、一國兩制的基本方針，但和平解決與台獨分裂水火不容。要真正維護台海和平，就必須明確反對和制止任何台獨行徑。

中美外長會面 王毅斥美向「台獨」發出錯誤信號

王毅：國家完全統一台海才有和平 堅決打擊「台獨」分裂活動

責任編輯：袁瑋婧

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地緣政治 科技戰 外交 台灣海峽 內政 台獨 拜登 王毅 兩岸關係 美國

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