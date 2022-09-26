內地兒童讀物出「抗疫三千年」封面古人測核酸惹議

內地近年緊跟熱點，出版多部抗疫有關書籍，在兒童讀物方面也不落後，近日一本《抗疫三千年——寫給孩子們的古代抗疫故事》引發網民熱議，緣由書封面畫有疑似古人在做核酸檢測的插圖，令網民哭笑不得。

據資料顯示，《抗疫三千年》由南京大學病毒與感染病研究所和南京大學醫療社會文化史研究中心聯袂審訂推薦。

本書梳理了從先秦到清末的約三千年光陰里，古代中國人遭遇瘟疫、預防和抗擊瘟疫的經典故事，並從現代科學的角度、用孩子喜愛的講故事的方式，圖、文、聲並茂地講述不同歷史時期人們對瘟疫的認識，以及古代的防疫抗疫手段背後的文化邏輯和科學價值，展現古代中國人在傳染病防治上的突出貢獻，以及古人將防疫抗疫內化為傳統節日習俗的文化先進性，歌頌中華兒女在災難面前臨危不懼、堅韌不屈的民族精神。

有網民指，該書封面配圖，穿古裝的男人，還不是清代造型的，至少往前推到明代，如果以明朝最後一年1644年計算，封圖鼻拭子至少378年以前就發明。也有網民表示，其實內容就是科普一些衛生知識，常見傳染病，以及醫療和疫苗的發展等等…只是封面有些緊跟時代步伐。

「這是恐怖故事吧」 「真的有點害怕」 「核酸，中藥，大白，三千年來三大抗疫神器」 「別一語成讖」 「這才第3年，意思是還有2997年？」

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責任編輯：袁瑋婧