人幣中間價下調424點報7.0722 創2020年6月30日以來新低

周二（27日）人民幣兌美元中間價報7.0722，較上日下調424點，續創逾兩年新低。內地官媒《證券時報》刊文稱，中國應進一步加強對外匯市場的宏觀審慎管理和預期引導，緊盯匯率預期趨勢性變化苗頭，有效防範跨境資金流動風險。

文章稱，隨著美元指數的持續走強，全球非美貨幣正處在「暴風巨浪」中，越來越多國家的貨幣當局表達出對本幣匯率的擔憂，甚至出手穩定匯率。中國人民銀行宣布28日起，將遠期售匯業務的外匯風險準備金率從0上調至20%，此舉並非意在逆轉本國貨幣兌美元的貶值趨勢，而是作為一種對衝力量，緩和本幣貶值的節奏，避免外匯市場單邊預期過度聚集和匯率非理性波動。

文章稱，自2015年「811」匯改以來，人行積累了一套豐富的應對匯率大幅波動的政策工具箱，除調整外匯存款準備金率、遠期售匯業務外匯風險準備金率外，還可動用的工具包括啟動逆周期因子、收緊離岸人民幣流動性等。從此前幾輪使用情況看，這些工具對於緩解匯率大幅波動具有較好效果。不過，近年來人民幣匯率保持總體穩定的更重要支撐力量，來自於市場看待匯率波動問題的日趨成熟。

盡管8月中旬以來，人民幣兌美元匯率快速走貶，但當月衡量結匯意願的結彙率為71%，較今年以來月均值提升3個百分點，而衡量售匯意願的售匯率與今年以來月均值基本持平。這反映出在當前人民幣匯率點位下，市場主體結匯意願較強，外匯市場尚未形成持續性單邊貶值預期。

文章又指，盡管穩定人民幣匯率的有利因素較多，但面對當前美聯儲超預期加息帶來的全球複雜環境，仍不可對匯率波動掉以輕心。預計短期內美元指數仍難實質性走弱，甚至會不斷創新高。中國應進一步加強對外匯市場的宏觀審慎管理和預期引導，緊盯匯率預期趨勢性變化苗頭，有效防範跨境資金流動風險。

人行出手 上調外匯風險準備金率 離岸價收復7.15關

責任編輯：尹航

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