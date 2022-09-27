內地首8月規模以上工業企業利潤按年跌2.1%

國家統計局公布，1至8月份 ，全國規模以上工業企業實現利潤總額 55254 億元（人民幣，下同），按年下跌 2.1% 。跌幅比1至7月份擴大1個百分點。官方解讀指，工業企業效益呈現恢復態勢，但利潤仍在下跌，經營成本較高，恢復基礎不牢，要加力推進穩經濟一攬子政策和接續政策，擴大有效需求及助企紓困。

規模以上工業企業規模實現營收87.89萬億元，按年增長8.4% ；發生營業成本74.56萬億元，增長9.7% ；營業收入利潤率為6.29%，下跌0.67個百分點。其中，國有控股企業、股份制企業實現利潤總額增長5.4%及0.8%，外商及港澳台商投資企業、私營企業實現利潤總額下跌12.0%及8.3%。

41個工業大類中，有16個利潤增長，25個下跌，煤炭開採和洗選業利潤總額按年增長1.12倍，石油和天然氣開採業增長1.11倍，電氣機械和器材製造業增長20.9%，而計算機、通信和其他電子設備製造業下跌5.6%，通用設備製造業下跌10.3%，紡織業下跌14.1% ，石油、煤炭及其他燃料加工業下跌58.5% 。

國統局工業司高級統計師朱虹指，本次工業數據呈幾個特點，包括工業企業營收保持增長、裝備製造業利潤跌幅明顯收窄、電力行業利潤改善明顯、消費品製造業盈利狀況有所好轉，以及外資企業月度利潤由跌轉增。 總體看，工業企業效益呈現恢復態勢，利潤跌幅較上月收窄，行業結構有所改善，中下游行業利潤繼續恢復。 但企業利潤仍在下降，生產經營成本仍然較高，加之外部環境不穩定不確定因素較多，工業企業利潤恢復的基礎不牢。