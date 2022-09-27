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未說好中國故事？描寫農村苦況電影《隱入塵煙》被全線下架

社會熱點 10:47 2022/09/27

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描寫中國西北農村苦況、入圍柏林電影節的電影《隱入塵煙》，昨起突然在內地各大平台被無預警地下架。有輿論猜測，該片可能違背了國家打贏脫貧攻堅戰、全面建成小康社會等的主旋律。央視今發佈一段短紀錄片，講述全國貧困地區如何在總書記習近平領導下實現脫貧奇蹟，並在微博熱搜榜上強制置頂。

《隱入塵煙》7月在內地上映時票房欠佳，但8月下旬後票房連續逆襲，本月更首次奪得單日票房冠軍，票房突破1億元人民幣。同時，它也連續登上騰訊視頻、愛奇藝等主流平台的排行榜榜首，在影評網站豆瓣上收獲8.5分的超高評分。《人民日報》也曾發評論稱讚，該片呼喚著人們內心對美德的敬意。

但就在《隱入塵煙》氣勢如虹之際，各院線突提前落畫，隨後是各大平台下架，各平台均未說明下架原因，也不清楚後續會否重新上架。內地網上輿論認為，該片的內容與官方長期宣稱的全面建成小康社會相抵觸，未有講好中國故事，因此遭到下架。一些批評甚至認為，該片誇大了中國的貧困，以迎合西方口味。

該片被消失翌日，央視發佈講述全面建成小康社會的紀錄片，指擺脫貧困始終是習近平心中最深的牽掛。從塞北高原到烏蒙山區，從秦嶺腹地到湘西大山，從南疆綠洲到林海雪原，14個集中連片特困地區，處處留下總書記的足跡。在這場氣吞山河的攻堅戰中，全世界見證了人類減貧史上的中國奇蹟。

責任編輯：陳建錫

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