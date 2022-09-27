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國慶多地倡導就地過節 機票量價齊升

社會熱點 11:29 2022/09/27

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內地十一黃金周假期臨近，多地倡導就地過節。與中秋節小長假相比，國慶假期機票量價齊升，國際機票搜索量和訂單量出現明顯漲幅。旅行平台數據顯示，今年國慶假期的國際航班平均價格較去年同期高18%。

中新網報道，為防疫情爆發，北京、西安、成都等地倡導民眾國慶假期就地過節，盡量避免或減少跨市出行。受疫情帶來的不確定因素影響，本地遊、周邊遊及省內短途遊仍是假期出行主流。

國慶機票均價比中秋漲近4成

機票方面，同程旅行數據顯示，截至9月16日，「十一」假期機票訂單平均價格超過700元人民幣，比中秋假期上漲近4成。

同程研究院高級研究員張明陽表示，相比中秋，「十一」的假期時長和遊客平均出遊半徑都更長，遠途探親的學生和異地務工人員也會選擇在長假返鄉，並提前預訂機票。

二十大前疫情持續 北京多所高校縮短十一長假

內地十一黃金周本地遊等成主流 高星級酒店關注度上漲130％

另外，國慶假期部分航線機票緊俏，9月28日至30日的機票折扣大幅減少。去哪兒平台數據顯示，北京-敦煌、上海-麗江、廣州-九寨溝、天津-揭陽等熱門旅遊航線，9月28日還能買到4折以下的低價票，30日經濟艙機票價格已接近全價。

國際航班均價較去年同期高18%

國際機票方面，隨著多個國家和地區入境檢疫政策放寬，相關國際航線機票搜索量和訂單量出現明顯漲幅。同程旅行數據顯示，今年國慶假期的國際航班平均價格較去年同期高18%。

截至9月25日，中國飛往日本的航班訂單量比上周上漲67%，日本成為中國出發熱門航線Top1，國慶節假期期間，國內飛往日本的機票均價按年增長約32%。英國、韓國、新加坡和俄羅斯也是今年國慶期間國際航班的熱門目的地。

另外，隨著澳門從疫情影響中加快恢復，國慶旅遊市場也隨之回暖，同程旅行大數據顯示，過去一周內地往返澳門的機票搜索均呈現雙位數增長，訂單增長更是達到40%。

責任編輯：易燕丹

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