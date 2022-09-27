世界銀行大降今年中國GDP增長預測至2.8% 指清零擾亂經濟

世界銀行（WB）大幅調低今年中國經濟增長預測至2.8%，原因是清零政策擾亂國內生產、銷售及出口，並指中國經濟拖累了東亞和太平洋地區增長。

世銀周二（27日）發表報告指，在全球需求放緩、債務上升和通脹挑戰等不利因素的影響下，東亞和太平洋地區的整體經濟增長料從去年的7.2%放緩至3.2%，遠低於4月份時預測的5%。而中國經濟增長料從去年的8.1%減速至2.8%，較6月份給出的預期4.3%同樣大幅調低。不過，如不把中國計算在內，全地區經濟料將增長5.3%，遠高於去年的2.6%，其中，越南經濟料增長7.2%，菲律賓增長6.5%，馬來西亞增長6.4%，印尼增長5.1%。

報告指，中國在防疫方面取得的成功伴隨著巨大的經濟成本代價，房地產嚴重滑坡也為中國經濟帶來的壓力，由於開發商疲於應對債務，加上爛尾項目使市場失去信心，中國樓市的銷量、價格和建築活動都在下滑。世銀經濟學家Aaditya Mattoo指，區域內出現角色轉換，長期帶頭增長的中國正落後於其他經濟體。

亞開行、高盛、野村和標普等機構及銀行近期已陸續下調對中國的經濟增長預測，並估計中國的清零政策可能維持到明年。

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責任編輯：陳建錫