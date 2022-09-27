北京據報下令券商二十大前為股市維穩 官媒：報道不實 （更新版）

路透社引述消息指，中國監管部門已向國內基金、券商下達窗口指導，要求在二十大前夕及期間協助維持股票市場穩定，防止出現大升大跌或異常交易。中國證券報引述接近監管層人士指，該報道屬不實消息。

A股三大指數今 全線反彈，滬指收升1.4%報3093點，終止4連跌。兩市超4200隻股票「飄紅」， 成交額約6662億元人民幣。

*更新官媒回應

路透社報道指，在美聯儲為首的各國央行加息寒潮下，全球股市一片黯淡，A股在本月中下旬以來也進入單邊下行。一名消息人士透露，監管層已要求不要大規模賣出，也不讓大規模買入，基本上維持穩定，「（窗口指導）沒有書面的文件，電話打給合規（部門）的」。另一華東地區市場人士表示接到官方口頭通知。

亦有基金公司稱未收到通知，有市場人士指，監管層今次維穩之心未算迫切，近期股市跌幅較為溫和，滬指仍在3000點以上，不至於向每家機構都下命令。

中國證券報報道指，從接近監管部門人士處獲悉，個別媒體關於經紀商和基金經理接受監管指導穩市場的報道屬不實消息，監管層近期未對券商、基金公司進行窗口指導。

Ａ股今早開市後反覆震盪，至午後全線拉升，三大指數均升超1%，創業板指漲超2%。 板塊方面，因國慶假期臨近，旅遊、酒店、食品等消費板塊大升，醫療器械、中藥等醫藥相關板塊強勢爆發，教育、紡織製造、家電等板塊集體上行；僅油氣開採、煤炭板塊處於下跌狀態。

責任編輯：陳建錫