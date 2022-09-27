北京據報下令券商在二十大前後為股市維穩 A股反彈（更新版）

路透社引述消息指，中國監管部門已向國內基金、券商下達窗口指導，要求在二十大前夕及期間協助維持股票市場穩定，防止出現大升大跌或異常交易。A股三大指數今 全線反彈，滬指收升1.4%報3093點，兩市超4200隻股票「飄紅」， 成交額約6662億元人民幣。

*更新A股收市

報道指，在美聯儲為首的各國央行加息寒潮下，全球股市一片黯淡，A股在本月中下旬以來也進入單邊下行。一名消息人士透露，監管層已要求不要大規模賣出，也不讓大規模買入，基本上維持穩定，「（窗口指導）沒有書面的文件，電話打給合規（部門）的」。另一華東地區市場人士表示接到官方口頭通知。

亦有基金公司稱未收到通知，有市場人士指，監管層今次維穩之心未算迫切，近期股市跌幅較為溫和，滬指仍在3000點以上，不至於向每家機構都下命令。

中國證監會、上海證交所、深圳證交所均未回應報道。

Ａ股今早開市後反覆震盪，至午後全線拉升，三大指數均升超1%，創業板指漲超2%。 板塊方面，因國慶假期臨近，旅遊、酒店、食品等消費板塊大升，醫療器械、中藥等醫藥相關板塊強勢爆發，教育、紡織製造、家電等板塊集體上行；僅油氣開採、煤炭板塊處於下跌狀態。

責任編輯：陳建錫