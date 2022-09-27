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台灣快解除口罩令？疫情指揮中心：最快11月檢討戴口罩規定

社會熱點 12:14 2022/09/27

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台灣疫情呈現下降趨勢，疫情指揮中心指揮官王必勝表示，若疫情穩定維持低度流行，最快11月就會檢討口罩令鬆綁規定。

台媒幾日前對王必勝進行專訪，王必勝指出，指揮中心曾針對口罩令參考各國的做法，以新加坡為例，只有在大眾交通工具、醫療院所及長照機構等才需戴口罩，搭乘校車、私人交通工具及的士可選擇不戴口罩；美國則是採非強制性的方式，「建議」民眾在大眾交通工具、高傳染場所要戴口罩。

王必勝表示，如果疫情持續穩定，未來口罩令也會分階段放寬，目前初步規劃是第一階段將往「外出不須全程佩戴口罩，僅部分場所要戴」的方向走，比如在密閉空間、大眾交通工具；第二階段再改為「建議佩戴」，最快11月就會檢討口罩令鬆綁規定。

另外，台灣的衛福部門負責人薛瑞元今日也談到口罩令。當被問及「口罩令11月檢討的話，民眾11月底投票時能否不必戴口罩」，他說，建議民眾在流感季最好還是戴口罩，至於口罩管制與解除時間則由指揮中心公布細節。

台灣昨日（26日）公布，當日新增28513宗個案，另增56宗死亡、122宗中重症。

台灣「0+7」檢疫新制下月13日上路 入境總量調升至每週6萬人次（更新版）

責任編輯：尹航

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