黑龍江防疫人員指外來物資有播毒風險 將居民大米倒垃圾桶捱轟（有片）

黑龍江佳木斯爆發疫情，自9月18日起全市靜默。網傳消息稱，當地防疫人員認為外來物資有播毒風險，將居民私下購買轉送的白米、雞蛋倒入垃圾桶中丟棄。做法引起熱議，不少網民直斥有關行為「荒誕」、「浪費糧食可恥」。

網傳影片顯示，一名防疫工作人員將米袋剪開，再將白米全部倒入垃圾桶，之後又將一袋雞蛋搗碎丟棄。一旁拍攝影片的人還說：「銷毀，外面來的東西全部銷毀。」

佳木斯市郊區疫情防控指揮部通報稱，經調查核實，紅旗街道社區工作人員發現有居民未按防控要求，私自轉送大米和雞蛋，認為外來物資有傳播病毒的風險，出於提醒居民安全防疫的目的，將大米丟進垃圾桶，將雞蛋搗碎，並拍攝影片。

指揮部已嚴肅批評教育涉事工作人員，並對相關領導啟動追責問責程序。指揮部承諾將舉一反三，認真整改，強化對一線防疫工作人員專業防疫知識技能培訓。

內地網民表示：

這就是過度防疫的具體表現 出發點為防疫，做事像土匪 心疼那些大米和雞蛋……浪費可恥 不能什麼事一套上「防疫」的藉口就胡來 按此邏輯，外來的空氣、灰塵一樣有傳播病毒的風險。是否有必要開始搭建真空罩，將小區、城市罩起來？荒唐透頂、荒誕不經

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責任編輯：易燕丹

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